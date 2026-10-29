Ne Yol Kapandı, Ne Trafik Durdu: Tam 4 Bin 750 Tonluk Köprüyü 9 Saatte Kaydırdılar
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İngiltere'de yüksek hızlı tren projesi HS2 kapsamında inşa edilen 4 bin 750 tonluk çelik viyadük, M6 otoyolunun üzerine yalnızca 9 saatte kaydırıldı. Otoyol trafiğe açık kalırken gerçekleştirilen işlem, mühendislik dünyasında dikkat çekti.
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İşlem, Birmingham yakınlarındaki Chelmsley Wood bölgesinde M6 otoyolunun 4/4a kavşağı üzerinde gerçekleştirildi.
Yapı, "aşamalı itme" adı verilen yöntemle ve dev hidrolik krikolar yardımıyla ilerletildi.
Her biri yaklaşık 320 metre uzunluğundaki iki paralel viyadük artık yapısal olarak tamamlandı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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