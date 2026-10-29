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Ne Yol Kapandı, Ne Trafik Durdu: Tam 4 Bin 750 Tonluk Köprüyü 9 Saatte Kaydırdılar

Ne Yol Kapandı, Ne Trafik Durdu: Tam 4 Bin 750 Tonluk Köprüyü 9 Saatte Kaydırdılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.10.2026 - 15:39
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İngiltere'de yüksek hızlı tren projesi HS2 kapsamında inşa edilen 4 bin 750 tonluk çelik viyadük, M6 otoyolunun üzerine yalnızca 9 saatte kaydırıldı. Otoyol trafiğe açık kalırken gerçekleştirilen işlem, mühendislik dünyasında dikkat çekti.

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İşlem, Birmingham yakınlarındaki Chelmsley Wood bölgesinde M6 otoyolunun 4/4a kavşağı üzerinde gerçekleştirildi.

İşlem, Birmingham yakınlarındaki Chelmsley Wood bölgesinde M6 otoyolunun 4/4a kavşağı üzerinde gerçekleştirildi.

Çalışma, Batı Midlands'ta, Solihull'daki Chelmsley Wood yakınlarında M6 otoyolunun 4/4a kavşağında yapıldı. HS2 projesi kapsamındaki M6 Güney Viyadükleri'nin batı güvertesinin son parçası 24 Ekim 2026 Cumartesi günü yerine yerleştirildi. Yaklaşık 4 bin 750 ton ağırlığındaki batı güvertesinin son 76 metrelik bölümü, otoyolun üzerinden ileri itildi.

İşlemin ortalama saatte 12 metre hızla yaklaşık 9 saat sürdüğü belirtiliyor. Bu sırada otoyol trafiğe açık kaldı. M42-M6 bağlantı yolu geçici olarak kapatıldı ancak planlanandan yaklaşık 25 saat önce, 24 Ekim akşamı yeniden açıldı.

Yapı, "aşamalı itme" adı verilen yöntemle ve dev hidrolik krikolar yardımıyla ilerletildi.

Yapı, "aşamalı itme" adı verilen yöntemle ve dev hidrolik krikolar yardımıyla ilerletildi.

Viyadük, İngilizce adıyla 'incremental launch' yani aşamalı itme yöntemiyle inşa ediliyor. Sahada kaynakla birleştirilen çelik kirişler, ayaklar arasındaki her açıklık boyunca ileri itiliyor. Bu işlem için dev hidrolik halat tipi krikolar kullanıldı. Batı güverte dört aşamada, doğu güverte ise üç aşamada yerleştirildi.

HS2 sayfasına göre yöntem, yol kullanıcıları için aksamayı azaltmak amacıyla seçildi. Doğu güverte 2025'te tamamlanmıştı. Haziran 2025'te doğu güverte, M6 kavşak 4 çıkış rampasının üzerine 119 metre kaydırılmıştı.

Her biri yaklaşık 320 metre uzunluğundaki iki paralel viyadük artık yapısal olarak tamamlandı.

Her biri yaklaşık 320 metre uzunluğundaki iki paralel viyadük artık yapısal olarak tamamlandı.

Hava koşullarına dayanıklı çelikten (weathering steel) üretilen iki viyadük, birbirine paralel ve yaklaşık 320 metre uzunluğunda. Aralarında yaklaşık 100 milimetre boşluk bulunuyor. Yapılar, betonarme ayaklar üzerinde yükseliyor. Doğu güverte Londra yönüne giden hatları, batı güverte ise Birmingham ve kuzeye giden hatları taşıyacak.

HS2 Ltd kıdemli proje yöneticisi Ian Clarke, sürücülere ve yerel topluluklara sabrı için teşekkür etti. Balfour Beatty Vinci mühendisi Russell Luckhurst ise bunun şirket ve HS2 için büyük bir an olduğunu söyledi. Projede 2027'de M42 üzerinde, Coleshill yakınlarında dört hatlı bir demiryolu-karayolu üstgeçidinin tamamlanmasına odaklanılacak.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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