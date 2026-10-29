Ne Yol Kapandı, Ne Trafik Durdu: Tam 4 Bin 750 Tonluk Köprüyü 9 Saatte Kaydırdılar

Hava koşullarına dayanıklı çelikten (weathering steel) üretilen iki viyadük, birbirine paralel ve yaklaşık 320 metre uzunluğunda. Aralarında yaklaşık 100 milimetre boşluk bulunuyor. Yapılar, betonarme ayaklar üzerinde yükseliyor. Doğu güverte Londra yönüne giden hatları, batı güverte ise Birmingham ve kuzeye giden hatları taşıyacak.

HS2 Ltd kıdemli proje yöneticisi Ian Clarke, sürücülere ve yerel topluluklara sabrı için teşekkür etti. Balfour Beatty Vinci mühendisi Russell Luckhurst ise bunun şirket ve HS2 için büyük bir an olduğunu söyledi. Projede 2027'de M42 üzerinde, Coleshill yakınlarında dört hatlı bir demiryolu-karayolu üstgeçidinin tamamlanmasına odaklanılacak.