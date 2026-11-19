Kick Yayıncısı Mert Yılmaz'ın (Rraenee) 8 Saatlik GTA Yayınından 1,5 Milyon TL Kazandığı İddia Edildi
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Kick yayıncısı Mert Yılmaz (Rraenee), GTA VI için açtığı 8 saatlik yayında 1.500.000 TL kazandı. Oyunun çıkış gününde Twitch, YouTube ve Kick'te toplam eş zamanlı izleyici sayısı 7,91 milyona ulaşarak canlı yayın tarihinin en büyük lansman rekorunu getirirken, GTA serisinin yarattığı ekonomi de yeniden gündemde.
[Spotlight, Streams Charts, Sensor Tower, Take-Two]
Rraenee'nin 8 saatlik yayınından 1,5 milyon TL kazandığı öne sürüldü.
GTA VI dünya genelinde yayın rekoru kırdı.
GTA'nın yarattığı ekonomi lansmandan önce 1,65 milyar doları buldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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