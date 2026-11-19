Take-Two resmi bir satış rakamı açıklamadı, ama Sensor Tower'ın tahminine göre dijital ön siparişler yaklaşık 17,07 milyon kopyaya, yani 1,65 milyar dolara ulaştı. Standart sürüm 79,99, Ultimate sürüm 99,99 dolar. Türkiye'de fiyatlar haberlere göre 3.999 TL ve 4.999 TL. Şirketin FY27 net rezervasyon tahmini 8 ile 8,2 milyar dolar arasında. Bank of America ise yatırımcı beklentilerinin korunması için ilk satışlarda en az 1,9 milyar dolar gerektiğini söylüyor.

GTA'nın ekonomik gücü yeni değil. GTA V, 2013'te ilk üç günde 1 milyar dolarlık satışla Guinness rekoru kırmıştı. Oyun Ağustos 2026 itibarıyla 230 milyon kopyayı aştı, serinin toplam satışı ise yaklaşık 475 milyon. GTABoom'un tahminine göre GTA V, kutu satışından yaklaşık 6 milyar, GTA Online'dan 5 milyar doların üzerinde gelir getirdi; yani toplamı 11 milyar doları geçiyor. 2017'nin ikinci çeyreğinde oyun içi satın almalar Take-Two gelirinin yüzde 58'ini oluşturdu.

BambooHR verilerine göre lansman günü için izin talepleri 2024 ve 2025'teki benzer günlere kıyasla yaklaşık yüzde 13 yüksek. Çalışanların yaklaşık beşte biri bu çıkış etrafında izin planlıyor. Konuyu inceleyen bir analiz, harcama ve dikkatin kaybolmak yerine oyun, yemek siparişi ve donanım gibi başka sektörlere kaydığını yazıyor.