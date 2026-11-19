Bulaşık makinesi yoğun bir günün ardından büyük kolaylık sağlasa da her mutfak gereci için aynı sonucu vermiyor. Ahşap, yapısı gereği suyu emen gözenekli bir malzeme. Uzun yıkama döngüsü boyunca suyla temas eden tahta kaşık nemi içine çekerek şişiyor, ardından gelen sıcak kurutma aşamasında ise hızla kuruyup büzülüyor.

Bu şişme ve büzülme döngüsü birkaç yıkamadan sonra kendini belli ediyor. Kaşığın yüzeyinde ince çatlaklar oluşuyor, dokusu pürüzleşiyor ve zamanla eğilmeler başlıyor. Makinede kullanılan güçlü deterjanlar da ahşabı koruyan doğal yağ tabakasını aşındırarak bu süreci hızlandırıyor.

Yüzeyi pürüzlenen ve çatlayan kaşıklarda yemek artıkları bu boşluklara yerleşebiliyor. Ortaya hem hijyen hem de kullanım ömrü açısından istenmeyen bir tablo çıkıyor. Bu yüzden tahta kaşıkların düzenli olarak bulaşık makinesinde yıkanması önerilmiyor.