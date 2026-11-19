Tahta Kaşık Bulaşık Makinesinde Yıkanır mı?
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Tahta kaşıklar mutfakların vazgeçilmezi olsa da temizlik konusunda en çok hata yapılan gereçlerin başında geliyor. Pratik olduğu için bulaşık makinesine atılan tahta kaşıklar, kısa sürede çatlayıp şeklini kaybedebiliyor. Peki tahta kaşık bulaşık makinesinde yıkanır mı, doğru temizlik nasıl yapılmalı?
Yüksek ısı, uzun süre suyla temas ve güçlü deterjan tahta kaşığın en büyük düşmanı.
Tahta kaşığı uzun yıllar kullanmanın yolu, elde ılık suyla yıkamaktan geçiyor.
Islak kaldırılan tahta kaşıkta koku ve küf oluşabiliyor.
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