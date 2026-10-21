Bıçakları Bulaşık Makinesine Atmayın: Faydadan Çok Zarar Veriyor
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Bulaşık makinesi mutfağın en büyük kurtarıcılarından biri ama her şey makineye girmemeli. Bıçak uzmanları, her gün kullanılan mutfak bıçaklarının bulaşık makinesinde zamanla yıprandığı konusunda hemfikir.
Yüksek sıcaklık ve nem hem bıçağa hem sapına zarar veriyor
Su jetleri bıçağı diğer eşyalara çarptırıp ağzını köreltiyor
Bıçağı elde yıkamak için sıcak su çoğu zaman yeterli
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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