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Bıçakları Bulaşık Makinesine Atmayın: Faydadan Çok Zarar Veriyor

Bıçakları Bulaşık Makinesine Atmayın: Faydadan Çok Zarar Veriyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 22:01
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Bulaşık makinesi mutfağın en büyük kurtarıcılarından biri ama her şey makineye girmemeli. Bıçak uzmanları, her gün kullanılan mutfak bıçaklarının bulaşık makinesinde zamanla yıprandığı konusunda hemfikir.

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Yüksek sıcaklık ve nem hem bıçağa hem sapına zarar veriyor

Yüksek sıcaklık ve nem hem bıçağa hem sapına zarar veriyor

Bıçak üreten bir şirketin kurucu ortağı Josh Moses, bulaşık makinesindeki yüksek sıcaklık ve nemin hem çeliğe hem de sapa ciddi zarar verebileceğini söylüyor. Paslanmaya daha yatkın karbon çeliği bıçaklar ve ahşap saplı bıçaklar bu durumdan en çok etkilenenler arasında.

Makinede kullanılan deterjanlar da en az makinenin kendisi kadar zararlı olabiliyor. Deterjan bıçağın körelmesine ve renginin solmasına yol açabiliyor.

Su jetleri bıçağı diğer eşyalara çarptırıp ağzını köreltiyor

Su jetleri bıçağı diğer eşyalara çarptırıp ağzını köreltiyor

Moses, makinedeki su jetlerinin bıçağı yanındaki eşyalara çarptırabileceğini ve ağzına zarar verebileceğini anlatıyor. Kırılgan oldukları için seramik bıçaklar daha da büyük risk altında, tek bir yıkamada bile ağızları çıtlayabiliyor ya da ikiye ayrılabiliyorlar.

Bıçaklar makinedeki bardak ve tabakları, hatta makinenin kendisini de çizebiliyor. Ucu aşağı bakacak şekilde konduğunda çatal bıçak sepetine zarar verebiliyor, yukarı baktığında ise makineyi boşaltırken elin kesilme riski doğuyor.

Bıçağı elde yıkamak için sıcak su çoğu zaman yeterli

Bıçağı elde yıkamak için sıcak su çoğu zaman yeterli

Mutfak gereçleri dükkanının kurucu ortağı Taylor Erkkinen, bıçağı elde temizlemenin zor olmadığını hatırlatıyor. Çoğu bıçak için sıcak ve sabunlu su, hatta yalnızca sıcak su yeterli.

Yemek kitabı yazarı Eivin Kilcher, kaynar su değil musluktan akan sıcak suyun işini gördüğünü söylüyor. Kilcher, sabun kullanmak zorunda kaldığında bıçakları yıkadıktan sonra yağladığını da ekliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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