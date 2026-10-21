Bıçakları Bulaşık Makinesine Atmayın: Faydadan Çok Zarar Veriyor

Bıçak üreten bir şirketin kurucu ortağı Josh Moses, bulaşık makinesindeki yüksek sıcaklık ve nemin hem çeliğe hem de sapa ciddi zarar verebileceğini söylüyor. Paslanmaya daha yatkın karbon çeliği bıçaklar ve ahşap saplı bıçaklar bu durumdan en çok etkilenenler arasında.

Makinede kullanılan deterjanlar da en az makinenin kendisi kadar zararlı olabiliyor. Deterjan bıçağın körelmesine ve renginin solmasına yol açabiliyor.