Bulaşık Süngerleri Tarih Oluyor: Uzmanlar Başka Bir Yöntem Öneriyor

Süngerle bez arası bir malzemeden yapılan İsveç bezleri çok emici ve biyolojik olarak parçalanabiliyor. Temizlik uzmanı Leslie Reichert, bu bezlerin çok hızlı kuruduğunu, bu yüzden bakterilerin üremeye vakit bulamadığını söylüyor.

Arizona Üniversitesi'nden mikrobiyoloji profesörü Charles Gerba ise sünger ile bezin ikisinin de nem tuttuğu için aynı ölçüde sorunlu olduğunu belirtiyor. Gerba ve ekibinin araştırmalarında her ikisinde de E. coli ve salmonella gibi hastalık yapabilen bakteriler bulundu.