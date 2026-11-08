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Bulaşık Süngerleri Tarih Oluyor: Uzmanlar Başka Bir Yöntem Öneriyor

Bulaşık Süngerleri Tarih Oluyor: Uzmanlar Başka Bir Yöntem Öneriyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 09:18
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Her gün kullanılan bulaşık süngerleri, evde en fazla aktif bakteri barındıran eşyaların başında geliyor. Son dönemde süngerin yerine İsveç bezi gibi alternatifler de sıkça tercih ediliyor. 

Gelin birlikte bakalım.

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Kullanılmış 14 mutfak süngerinde 362 farklı bakteri grubu bulundu.

Kullanılmış 14 mutfak süngerinde 362 farklı bakteri grubu bulundu.

2017'de yayımlanan bir çalışmada araştırmacılar, süngerleri DNA analizi ve mikroskopla inceledi. Süngerin bazı bölgelerinde santimetreküpte 54 milyara varan bakteri yoğunluğu ölçüldü.

En yaygın 10 bakteri grubunun 5'i, hastalık yapma potansiyeli taşıyan türlerle yakın akrabaydı. Süngerler bakterileri evdeki yüzeylere yayarak ellere ve yiyeceklere bulaşmasına da yol açabiliyor.

Süngeri düzenli temizlemek bakteri sayısını beklendiği kadar azaltmıyor.

Süngeri düzenli temizlemek bakteri sayısını beklendiği kadar azaltmıyor.

Kaynatmak ya da mikrodalgada ısıtmak süngerdeki bakteri yükünü önemli ölçüde düşürebiliyor. Ancak kullanıcılarının düzenli temizlediğini söylediği süngerlerde, hiç temizlenmeyenlere göre daha az bakteri bulunmadı.

Araştırmacılar bu yüzden süngerin örneğin haftada bir değiştirilmesini öneriyor.

İsveç bezi hızlı kuruyor ama uzmanların hepsi onun daha temiz olduğunu düşünmüyor.

İsveç bezi hızlı kuruyor ama uzmanların hepsi onun daha temiz olduğunu düşünmüyor.

Süngerle bez arası bir malzemeden yapılan İsveç bezleri çok emici ve biyolojik olarak parçalanabiliyor. Temizlik uzmanı Leslie Reichert, bu bezlerin çok hızlı kuruduğunu, bu yüzden bakterilerin üremeye vakit bulamadığını söylüyor.

Arizona Üniversitesi'nden mikrobiyoloji profesörü Charles Gerba ise sünger ile bezin ikisinin de nem tuttuğu için aynı ölçüde sorunlu olduğunu belirtiyor. Gerba ve ekibinin araştırmalarında her ikisinde de E. coli ve salmonella gibi hastalık yapabilen bakteriler bulundu.

Hangisi kullanılırsa kullanılsın düzenli temizlik ve değişim şart.

Hangisi kullanılırsa kullanılsın düzenli temizlik ve değişim şart.

Bezlerin üç dört günde bir çamaşır makinesinin en sıcak programında yıkanması öneriliyor. Süngerler ise bulaşık makinesinde kurutma programıyla yıkanabiliyor ya da ıslatılıp mikrodalgada yüksek ayarda 30-60 saniye ısıtılabiliyor. Kötü koku başladığında süngeri hemen atmak gerekiyor.

Çevre açısından ise selülozdan yapılan süngerler ve doğal deniz süngerleri biyolojik olarak parçalanabildiği için kompost yapılabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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