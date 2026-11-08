Bulaşık Süngerleri Tarih Oluyor: Uzmanlar Başka Bir Yöntem Öneriyor
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Kullanılmış 14 mutfak süngerinde 362 farklı bakteri grubu bulundu.
Süngeri düzenli temizlemek bakteri sayısını beklendiği kadar azaltmıyor.
İsveç bezi hızlı kuruyor ama uzmanların hepsi onun daha temiz olduğunu düşünmüyor.
Hangisi kullanılırsa kullanılsın düzenli temizlik ve değişim şart.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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