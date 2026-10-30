Bulaşık Makinesi Bitince Kapağı Açık mı Kalmalı, Kapalı mı? Uzman Kesin Cevabı Verdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bulaşık makinesi bittiğinde kapağı aralık bırakmak pek çok evde adeta bir alışkanlık. Buharın çıkması, bulaşıkların havalanması ve makinenin içinin kuruması için iyi bir fikir gibi görünüyor. Peki gerçekten öyle mi?
Whirlpool'un bulaşık makinesi uzmanına göre her makine için geçerli tek bir doğru yok; asıl belirleyici kriter, makinenizin nasıl tasarlandığı.
Cevap makinenizin modelinde gizli
Kötü kokunun suçlusu kapalı kapak değil
Kapaktan çok bu alışkanlıklar önemli
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın