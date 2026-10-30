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Bulaşık Makinesi Bitince Kapağı Açık mı Kalmalı, Kapalı mı? Uzman Kesin Cevabı Verdi

Bulaşık Makinesi Bitince Kapağı Açık mı Kalmalı, Kapalı mı? Uzman Kesin Cevabı Verdi

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 15:56
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Bulaşık makinesi bittiğinde kapağı aralık bırakmak pek çok evde adeta bir alışkanlık. Buharın çıkması, bulaşıkların havalanması ve makinenin içinin kuruması için iyi bir fikir gibi görünüyor. Peki gerçekten öyle mi?

Whirlpool'un bulaşık makinesi uzmanına göre her makine için geçerli tek bir doğru yok; asıl belirleyici kriter, makinenizin nasıl tasarlandığı.

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Cevap makinenizin modelinde gizli

Cevap makinenizin modelinde gizli

Whirlpool'da kıdemli marka yönetimi analisti olarak çalışan April Taylor'a göre kurutma ve havalandırma önerileri üreticiden üreticiye, hatta modelden modele değişiyor.

Bazı yeni makineler, kurutma bittiğinde kapağı kendiliğinden aralayarak buharın dışarı çıkmasını ve içeriye temiz hava girmesini sağlıyor. Bazıları ise kapak program tamamen bitene kadar kapalı kaldığında en iyi sonucu veriyor. Taylor, fanlı kurutma teknolojisine sahip makinelerin nemli havayı bir fan yardımıyla dışarı ittiğini ve içeri kuru hava çektiğini anlatıyor.

Bu yüzden uzmanın tavsiyesi net: İnternetteki genel önerilere güvenmek yerine makinenizin kullanım kılavuzuna bakın.

Kötü kokunun suçlusu kapalı kapak değil

Kötü kokunun suçlusu kapalı kapak değil

Yaygın inanışa göre bulaşık makinesinin kötü kokmasının sebebi, kapağın program sonrasında kapalı kalması. Taylor'a göre ise asıl neden makinenin içinde birikenler: kirli ya da tıkalı bir filtre, makinede kalan yemek artıkları, kapak contasında üreyen küf ya da tıkalı bir gider.

Filtre en büyük suçlulardan biri. Düzenli temizlenmediğinde biriken yemek artıkları zamanla ağır bir koku yaratıyor. Kapak çevresindeki conta da nemi ve kiri hapsederek küf için ideal bir ortam oluşturuyor.

Program bittikten sonra makinenin dibinde az miktarda su kalması normal. Ancak su birikmeye devam ediyorsa filtre tıkalı ya da giderde bir sorun olabilir. Filtreyi temizlemek işe yaramazsa, genellikle lavabonun altında bulunan gider hortumunun düzgün bağlı ve temiz olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor.

Kapaktan çok bu alışkanlıklar önemli

Kapaktan çok bu alışkanlıklar önemli

Taylor, kapağın açık mı kapalı mı kalacağına kafa yormak yerine birkaç basit alışkanlık edinmeyi öneriyor:

  • Her yıkamadan sonra: Makinenin tabanında kalan yemek artıklarını kontrol edip temizleyin. Böylece artıklar birikmiyor ve bir sonraki yıkamada makinenin içinde dolaşmıyor.

  • Düzenli olarak: Çıkarılabilir filtreyi, kullanım kılavuzunda belirtilen sıklıkta yıkayın.

  • Ayda bir: Makineyi baştan sona temizleyin. Kapak contasına özellikle dikkat edin; sıcak sabunlu suyla silip temiz bir bezle kurulayın.

  • Koku olduğunda: Karbonat ve sirke gibi evde zaten bulunan malzemeler, makineyi tazelemek için kullanılabiliyor.

Not: Gider sorunu filtre temizliğine rağmen sürüyorsa, uzman bir servis desteği almak gerekebilir.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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