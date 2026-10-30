Bulaşık Makinesi Bitince Kapağı Açık mı Kalmalı, Kapalı mı? Uzman Kesin Cevabı Verdi

Yaygın inanışa göre bulaşık makinesinin kötü kokmasının sebebi, kapağın program sonrasında kapalı kalması. Taylor'a göre ise asıl neden makinenin içinde birikenler: kirli ya da tıkalı bir filtre, makinede kalan yemek artıkları, kapak contasında üreyen küf ya da tıkalı bir gider.

Filtre en büyük suçlulardan biri. Düzenli temizlenmediğinde biriken yemek artıkları zamanla ağır bir koku yaratıyor. Kapak çevresindeki conta da nemi ve kiri hapsederek küf için ideal bir ortam oluşturuyor.

Program bittikten sonra makinenin dibinde az miktarda su kalması normal. Ancak su birikmeye devam ediyorsa filtre tıkalı ya da giderde bir sorun olabilir. Filtreyi temizlemek işe yaramazsa, genellikle lavabonun altında bulunan gider hortumunun düzgün bağlı ve temiz olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor.