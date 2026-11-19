Ünlü Şefler Yağ Kullanmıyormuş: Patatesin Daha Çıtır Olmasını Sağlayan Malzeme Bakın Ne Çıktı
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Fırında patatesi çıtır yapmak için genellikle yağa başvuruluyor. Bazı şefler ise yağ yerine çırpılmış yumurta akı kullanıyor. Prenses Diana'nın eski aşçısı Darren McGrady de onun patateslerini yağ kullanmadan, yumurta akı ve biraz kırmızı tozbiberle hazırlıyormuş. İşte detaylar...
Yumurta akı fırında kuruyarak patatesin yüzeyinde çıtır bir kabuk oluşturuyor.
Yumurta akı köpürene kadar çırpılıyor, patatesler bu köpüğe bulanıyor.
Patates ne kadar küçükse sonuç o kadar çıtır oluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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