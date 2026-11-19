Bu yüzden bebek patates gibi ince kabuklu türler öneriliyor. Kalın kabuklu büyük patatesleri dilim ya da çubuk şeklinde kesmek de yüzeyin çıtırlaşmasını sağlıyor.

Fırın yaklaşık 220-230 derece gibi yüksek bir sıcaklıkta olmalı. Çok küçük, ince kabuklu patatesler yaklaşık 20 dakikada hazır olabiliyor. Ancak süre patatesin boyutuna göre değişiyor ve çoğu durumda 35 dakikayı buluyor.