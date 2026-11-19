Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Susuz Yazda Hülya Koçyiğit'in canlandırdığı Bahar karakterini yeni dizide üstlenecek olan Cömert, projeye duyduğu heyecanı dile getirdi. Hülya Koçyiğit'in rol aldığı filmin başarısına değinen Lizge Cömert, yeni yapımla izleyiciler üzerinde kalıcı bir etki bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

'Biz de izleyicinin hafızasında kendimize ait bir yer edinebilmeyi istiyoruz.'

Oyuncu, hayatında kendisini heyecanlandıran pek çok gelişme olduğunu da anlattı:

'Enerjim yerinde, mutluyum. Hayatımda beni heyecanlandıran birçok şey var şu sıralar. Yeni bir karakterle tanışıyorum. Yoğun bir tempodayım ama bundan çok keyif alıyorum.'