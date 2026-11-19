Susuz Yaz'ın Yeni Bahar'ı Lizge Cömert'den Hülya Koçyiğit Açıklaması! "Biz de İz Bırakmak İstiyoruz"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.kanald.com.tr/susuz-yaz/h...
Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz'da Bahar karakterine hayat vermeye hazırlanan Lizge Cömert, projeye ilişkin heyecanını anlattı. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit'in canlandırdığı karakteri yeniden izleyiciyle buluşturacak olan genç oyuncu, en büyük hedeflerini de paylaştı.
Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz için hazırlıklar sürerken, yapımın Bahar'ı Lizge Cömert karakterine ve projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Lizge Cömert, Bahar karakteriyle arasındaki farkı anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın