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Yeşillenen Patates Yenir mi?

Yeşillenen Patates Yenir mi?

Gıda
Talya Civan
Talya Civan - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 17:21
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Mutfakta patates soyarken kabuğun altında yeşil lekelerle karşılaşmak pek çok kişinin yaşadığı bir durum. Çoğu kişi yeşil kısmı kesip atarak ya da patatesi iyice pişirerek sorunu çözdüğünü düşünüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda portalında yayımlanan son bilgilendirme ise bu alışkanlığın her zaman yeterli olmadığını ortaya koydu.

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Patates neden yeşillenir?

Patates neden yeşillenir?

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre ışığa maruz kalan patateslerde klorofil oluşuyor ve yumru zamanla yeşil bir renk alıyor. Yaygın inanışın aksine bu yeşil renk doğrudan solanin anlamına gelmiyor.

Ancak meselenin bir de öbür tarafı var. Işık, darbe sonucu oluşan zedelenmeler ve filizlenme, patateste doğal olarak bulunan glikoalkaloidlerin miktarını değiştirebiliyor. Bu bileşiklerin başında solanin ve çakonin geliyor.

Solanin ve çakonin yüksek miktarda alındığında bulantı, kusma ve ishal gibi sindirim sistemi şikâyetlerine yol açabiliyor. Bakanlığın altını çizdiği bir diğer nokta ise yeşilliğin oranı: Patatesin az ya da çok yeşillenmiş olması, içindeki bu maddelerin düzeyi hakkında kesin bir fikir vermiyor. Yani 'biraz yeşil, bir şey olmaz' yaklaşımı güvenilir bir ölçü sayılmıyor.

Yeşillenen patates yenir mi?

Yeşillenen patates yenir mi?

Pek çok evde patatesin yeşillenen kısmı bıçakla oyulup atılıyor, geri kalanı haşlanıp ya da kızartılıp sofraya geliyor. Bakanlık bu noktada Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) risk değerlendirmesine dikkat çekti.

EFSA'nın değerlendirmesine göre soyma, haşlama ve kızartma gibi işlemler patatesteki glikoalkaloid miktarını azaltabiliyor. Fakat bu azalmanın oranı, kullanılan yönteme ve işlem koşullarına göre değişiyor. Bu nedenle yeşillenmiş ya da belirgin biçimde filizlenmiş patateslerin yalnızca soyulup pişirilerek güvenilir hâle getirilebileceği düşünülmemeli.

Bakanlığın alışveriş ve evde saklama için sıraladığı öneriler şöyle:

  • Sağlam, yeşillenmemiş ve filizlenmemiş patatesler tercih edilmeli.

  • Patatesler serin, kuru ve karanlık bir yerde saklanmalı; ışık alan tezgâh ya da raflarda bekletilmemeli.

  • Evde bekleyen patatesler düzenli aralıklarla kontrol edilmeli.

  • Yeşillenmiş ya da belirgin biçimde filizlenmiş patatesler tüketilmemeli.

  • İsrafın önüne geçmek için ihtiyaç kadar patates alınmalı ve uygun koşullarda depolanmalı.

Bakanlık, patatesi doğru seçmenin ve doğru saklamanın mutfakta gıda güvenilirliği için atılabilecek en basit adımlar arasında olduğunu vurguladı.

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Talya Civan
Talya Civan
Yaşam Editörü
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
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