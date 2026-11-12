Yeşillenen Patates Yenir mi?
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Mutfakta patates soyarken kabuğun altında yeşil lekelerle karşılaşmak pek çok kişinin yaşadığı bir durum. Çoğu kişi yeşil kısmı kesip atarak ya da patatesi iyice pişirerek sorunu çözdüğünü düşünüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda portalında yayımlanan son bilgilendirme ise bu alışkanlığın her zaman yeterli olmadığını ortaya koydu.
Patates neden yeşillenir?
Yeşillenen patates yenir mi?
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