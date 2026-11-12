Yeşillenen patates yenir mi?

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre ışığa maruz kalan patateslerde klorofil oluşuyor ve yumru zamanla yeşil bir renk alıyor. Yaygın inanışın aksine bu yeşil renk doğrudan solanin anlamına gelmiyor.

Ancak meselenin bir de öbür tarafı var. Işık, darbe sonucu oluşan zedelenmeler ve filizlenme, patateste doğal olarak bulunan glikoalkaloidlerin miktarını değiştirebiliyor. Bu bileşiklerin başında solanin ve çakonin geliyor.

Solanin ve çakonin yüksek miktarda alındığında bulantı, kusma ve ishal gibi sindirim sistemi şikâyetlerine yol açabiliyor. Bakanlığın altını çizdiği bir diğer nokta ise yeşilliğin oranı: Patatesin az ya da çok yeşillenmiş olması, içindeki bu maddelerin düzeyi hakkında kesin bir fikir vermiyor. Yani 'biraz yeşil, bir şey olmaz' yaklaşımı güvenilir bir ölçü sayılmıyor.