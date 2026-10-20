Haşlanmış Patates Soğurken Griye, Hatta Maviye Dönüyorsa Sebebi Tencere Değil
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Süzgeçten sapsarı çıkan haşlanmış patatesin bir süre sonra gri lekelerle dolması mutfakta pek çok kişinin karşılaştığı bir durum. Üstelik aynı tencerede pişen patateslerin bir kısmı kararırken diğerleri rengini koruyabiliyor. Bilim insanları bu olaya 'pişirme sonrası kararma' adını veriyor ve sebebin ne tencere ne de pişirme hatası olduğunu söylüyor. Asıl mesele patatesin kendi içinde başlıyor.
Kaynak: PotatoPro
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Patatesin içindeki demir, havayla buluşunca rengi değiştiriyor
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Kararmanın şiddetini patatesin çeşidi ve depoda beklediği süre belirliyor
Griye dönen patates zararsız, haşlama suyuna eklenen biraz limon fark yaratabiliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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