Haşlanmış Patates Soğurken Griye, Hatta Maviye Dönüyorsa Sebebi Tencere Değil

Patatesin dokusunda doğal olarak bir miktar demir ve klorojenik asit adlı bir bileşik bulunuyor. Haşlama sırasında ısının etkisiyle demir bu asitle birleşiyor ve renksiz bir bileşik oluşuyor. Patates tencerede, suyun içindeyken ortada bir değişiklik görünmüyor.

Asıl dönüşüm patates süzgeçten çıkıp havayla temas ettiğinde başlıyor. Soğuyan patatesteki bu bileşik oksijenle tepkimeye giriyor ve koyu renkli bir pigmente dönüşüyor. Ortaya çıkan ton griden başlayıp maviye, mora ve hatta siyaha kadar uzanabiliyor. Renk değişimi yavaş ilerlediği için akşamdan buzdolabına kaldırılan patatesin ertesi sabah griye dönmüş halde karşınıza çıkması da bu yüzden.

Patatesler pişerken içlerindeki bazı maddeleri suya da bıraktığı için aynı süreç zamanla haşlama suyunun koyulaşmasına da yol açabiliyor.