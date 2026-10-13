article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Salata
Patates Salatasını Doyurucu Yapan Yöntem: İçine 1 Su Bardağı Eklemek Yeterli

Patates Salatasını Doyurucu Yapan Yöntem: İçine 1 Su Bardağı Eklemek Yeterli

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 16:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çay saatlerinin ve akşam sofralarının vazgeçilmezi patates salatası, çoğu evde garnitür olarak kalıyor. Oysa klasik tarife yapılan küçük bir ekleme, aynı salatayı tek başına doyuran bir öğüne çevirebiliyor. Bu ekleme, bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimek. Mercimek, patatesin karbonhidrat ağırlıklı yapısına bitkisel protein ve lif katarak tokluğun daha uzun sürmesine yardımcı oluyor. Mercimekli patates salatası tarifleri yabancı mutfak sitelerinde de yer buluyor; bunlardan biri için Delish Knowledge porsiyon başına yaklaşık 21 gram protein ve 23 gram lif bildiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Patates salatasına bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimek yetiyor

Patates salatasına bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimek yetiyor

Haşlanmış patates, soğan, maydanoz ve baharatla hazırlanan salata, lezzetli olsa da ağırlıklı olarak karbonhidrat içeriyor. Bu yüzden çoğumuz onu ana yemeğin yanına koyuyor, kendi başına öğün yapmayı aklımızdan bile geçirmiyoruz. Çözüm ise mutfaktaki en sıradan baklagillerden birinde: yeşil mercimek.

Bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimeği küp küp doğranmış patateslerin üzerine eklemek yeterli. Mercimek dağılmadan tane tane kaldığı için salatanın dokusunu bozmuyor, tadını da bastırmıyor. Zeytinyağı, limon, sumak ve pul biberle hazırlanan klasik sosla da gayet iyi anlaşıyor.

Mercimek patatesin eksik bıraktığı protein ve lifi tamamlıyor

Mercimek patatesin eksik bıraktığı protein ve lifi tamamlıyor

Patates karbonhidrat bakımından zengin, protein ve lif tarafında ise sınırlı kalıyor. Yeşil mercimek tam bu boşluğu dolduruyor. Mercimeğin içerdiği bitkisel protein ve lif, besin çeşitliliğini artırırken tokluk hissinin daha geç kaybolmasına yardımcı oluyor.

Bu da salatanın öğle ya da akşam yemeğinde tek başına yenebilecek bir seçeneğe dönüşmesi demek. Mercimek ayrıca patatesle, soğanla ve maydanozla kolayca uyum sağladığı için salatanın karakterini değiştirmiyor. Tanıdık tat aynı kalıyor, tabak daha dolgun hale geliyor.

Mercimeğin protein ve lif gücü yurt dışındaki mutfak sitelerinin de dikkatini çekiyor. Delish Knowledge'ın mercimekli patates salatası tarifinde porsiyon başına yaklaşık 21 gram protein ve 23 gram lif bildiriliyor. Tarifteki malzeme oranları farklı olduğu için bu rakamlar yalnızca mercimeğin katkısını göstermek için bir fikir veriyor.

Haşlanmış yumurta salatayı akşam yemeğine dönüştürüyor

Haşlanmış yumurta salatayı akşam yemeğine dönüştürüyor

Salataya daha da doyurucu bir hava vermek isteyenler, mercimeğin yanına haşlanmış yumurta ekleyebilir. Yumurta protein desteğini artırıyor ve salatayı yemeklerin yanında sunulan bir garnitürden çıkarıp sofranın asıl tabağına taşıyor.

Sonucun iyi olması için birkaç ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor. Patatesleri kabuklarıyla haşlayıp çatal rahatça batınca sudan almak, yumuşak patateslerin karıştırırken ezilmesini önlüyor. Zeytinyağı ve limonlu sos, patatesler hafif ılıkken eklenirse lezzet malzemelere daha iyi işliyor. Mercimek ise tamamen soğumuş ve suyu iyice süzülmüş olmalı, aksi halde salata sulanıyor. Karıştırdıktan sonra 10-15 dakika dinlenmesi de tatların birbirine geçmesine yardımcı oluyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın