Patates Salatasını Doyurucu Yapan Yöntem: İçine 1 Su Bardağı Eklemek Yeterli
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Çay saatlerinin ve akşam sofralarının vazgeçilmezi patates salatası, çoğu evde garnitür olarak kalıyor. Oysa klasik tarife yapılan küçük bir ekleme, aynı salatayı tek başına doyuran bir öğüne çevirebiliyor. Bu ekleme, bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimek. Mercimek, patatesin karbonhidrat ağırlıklı yapısına bitkisel protein ve lif katarak tokluğun daha uzun sürmesine yardımcı oluyor. Mercimekli patates salatası tarifleri yabancı mutfak sitelerinde de yer buluyor; bunlardan biri için Delish Knowledge porsiyon başına yaklaşık 21 gram protein ve 23 gram lif bildiriyor.
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Patates salatasına bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimek yetiyor
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Mercimek patatesin eksik bıraktığı protein ve lifi tamamlıyor
Haşlanmış yumurta salatayı akşam yemeğine dönüştürüyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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