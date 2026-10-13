Patates Salatasını Doyurucu Yapan Yöntem: İçine 1 Su Bardağı Eklemek Yeterli

Haşlanmış patates, soğan, maydanoz ve baharatla hazırlanan salata, lezzetli olsa da ağırlıklı olarak karbonhidrat içeriyor. Bu yüzden çoğumuz onu ana yemeğin yanına koyuyor, kendi başına öğün yapmayı aklımızdan bile geçirmiyoruz. Çözüm ise mutfaktaki en sıradan baklagillerden birinde: yeşil mercimek.

Bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimeği küp küp doğranmış patateslerin üzerine eklemek yeterli. Mercimek dağılmadan tane tane kaldığı için salatanın dokusunu bozmuyor, tadını da bastırmıyor. Zeytinyağı, limon, sumak ve pul biberle hazırlanan klasik sosla da gayet iyi anlaşıyor.