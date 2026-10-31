Yeni Tünel 20 Dakikalık Yolu 5 Dakikaya Düşürdü: "103,7 Milyon Lira Tasarruf Sağlayacağız"
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Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yolları, Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksında hizmete girdi.
Tünel, 2 bin 349 metre rakımdaki geçidi ve sekiz keskin virajı ortadan kaldırdı.
Yolun 4,5 kilometre kısalmasıyla yıllık 103 milyon lira tasarruf sağlanacak ve 1.350 ton karbon emisyonu azalacak.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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