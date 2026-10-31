Yeni Tünel 20 Dakikalık Yolu 5 Dakikaya Düşürdü: "103,7 Milyon Lira Tasarruf Sağlayacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları ile Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdi. Uraloğlu, Erzurum-Rize Yolu'nun Doğu Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan en önemli akslardan biri olduğunu belirtti.

Bakan, projenin 2018'de hizmete açılan Ovit Tüneli ile yapım çalışmaları süren Kırık Tüneli'nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olduğunu kaydetti.