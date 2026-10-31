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Yeni Tünel 20 Dakikalık Yolu 5 Dakikaya Düşürdü: "103,7 Milyon Lira Tasarruf Sağlayacağız"

Yeni Tünel 20 Dakikalık Yolu 5 Dakikaya Düşürdü: "103,7 Milyon Lira Tasarruf Sağlayacağız"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 23:41
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Erzurum-Rize yolunda yapımı tamamlanan Dallıkavak Tüneli ile 9 kilometrelik kesim hizmete açıldı. Açılışı yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 20 dakikalık yolun 5 dakikaya düştüğünü açıkladı.

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Kaynak: AA

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Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yolları, Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksında hizmete girdi.

Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yolları, Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksında hizmete girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları ile Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdi. Uraloğlu, Erzurum-Rize Yolu'nun Doğu Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan en önemli akslardan biri olduğunu belirtti.

Bakan, projenin 2018'de hizmete açılan Ovit Tüneli ile yapım çalışmaları süren Kırık Tüneli'nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Tünel, 2 bin 349 metre rakımdaki geçidi ve sekiz keskin virajı ortadan kaldırdı.

Tünel, 2 bin 349 metre rakımdaki geçidi ve sekiz keskin virajı ortadan kaldırdı.

Uraloğlu, 3 bin 105 metre uzunluğunda çift tüplü, tek tüp hesabıyla 6 bin 210 metre uzunluğundaki tünel ve bağlantı yollarıyla yüksek geçit ile sekiz keskin virajın ortadan kaldırıldığını söyledi. Güzergahın 190 metre daha alçak bir kotaya indirildiğini belirten Bakan, tipi, buzlanma ve rüzgarın yerini tünelin sunduğu aydınlık, kuru ve güvenli geçişin aldığını ifade etti.

Uraloğlu, şehir merkezinde termometrelerin eksi 30 dereceyi gösterdiği dönemlerde geçidin daha da zorlu olduğunu anlattı.

Yolun 4,5 kilometre kısalmasıyla yıllık 103 milyon lira tasarruf sağlanacak ve 1.350 ton karbon emisyonu azalacak.

Yolun 4,5 kilometre kısalmasıyla yıllık 103 milyon lira tasarruf sağlanacak ve 1.350 ton karbon emisyonu azalacak.

Uraloğlu, yolun 4,5 kilometre kısaltılarak 20 dakikadan 5 dakikaya düşürüldüğünü söyledi. Bu sayede yıllık toplam 103 milyon lira tasarruf sağlanacağını, karbon emisyonunun yaklaşık 1.350 ton azalacağını belirtti. Toplam 196 kilometre olacak yolun 43 kilometresinin tünel olarak yapıldığını, 8 tünelin tamamlandığını ve yapımı süren 9 tünel daha bulunduğunu aktardı.

Bakan, son 24 yılda Erzurum'un ulaşım ve iletişim altyapısına 168 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını da açıkladı. Uraloğlu'na göre bölünmüş yol ağı 6.101 kilometreden 30 bin kilometrenin üzerine, tünel uzunluğu ise 50 kilometreden 898 kilometreye çıktı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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