Fenerbahçe, Dirk Kuyt'la Çıktığı İlk Maçta Evinde Göztepe'ye Kaybetti
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Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmada Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. İkinci yarıda oyuna giren Armstrong ve Henrique'nin golleriyle geri dönen konuk ekip, Kadıköy'de üç puanı aldı.
İlk yarıda Guendouzi'nin golü Kadıköy'e nefes aldırdı.
İkinci yarıda değişiklikler etkili oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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