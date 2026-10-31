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Fenerbahçe, Dirk Kuyt'la Çıktığı İlk Maçta Evinde Göztepe'ye Kaybetti

Fenerbahçe, Dirk Kuyt'la Çıktığı İlk Maçta Evinde Göztepe'ye Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 20:57
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Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmada Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. İkinci yarıda oyuna giren Armstrong ve Henrique'nin golleriyle geri dönen konuk ekip, Kadıköy'de üç puanı aldı.

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İlk yarıda Guendouzi'nin golü Kadıköy'e nefes aldırdı.

İlk yarıda Guendouzi'nin golü Kadıköy'e nefes aldırdı.

Fenerbahçe, ilk yarıda Lukaku ve Oğuz Aydın ile gol fırsatları yakalarken Göztepe de Janderson ve Antunes ile etkili oldu. Ederson, kritik kurtarışlarla rakibine gol izni vermedi. İlk yarının uzatma dakikasında Guendouzi'nin golüyle sarı-lacivertliler soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda değişiklikler etkili oldu.

İkinci yarıda değişiklikler etkili oldu.

Göztepe, 65'te Henrique'yi, 74'te Armstrong'u oyuna aldı. Oyunda pozisyonlar üretmeye başlayan Göztepe ilk golünü 76'da Armstrong'la buldu ve skoru eşitledi. 

İkinci gol ise duran topta Henrique'nin kafa vuruşuyla geldi. 

2-1 öne geçen misafir takım, Kadıköy'de büyük bir şok yarattı. 'Yönetim İstifa' seslerinin yükseldiği statta Göztepe bulduğu iki golle üç puanın sahibi oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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