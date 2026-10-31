Fenerbahçe, Dirk Kuyt'la Çıktığı İlk Maçta Evinde Göztepe'ye Kaybetti

Fenerbahçe, ilk yarıda Lukaku ve Oğuz Aydın ile gol fırsatları yakalarken Göztepe de Janderson ve Antunes ile etkili oldu. Ederson, kritik kurtarışlarla rakibine gol izni vermedi. İlk yarının uzatma dakikasında Guendouzi'nin golüyle sarı-lacivertliler soyunma odasına 1-0 önde gitti.