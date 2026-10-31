Sosyal Medya Yasağı Başlıyor: Kimleri Kapsıyor, e-Devlet'ten Yaş Doğrulama Nasıl Yapılacak?
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15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti verilmesini yasaklayan düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor. Yeni hesap açacaklar yaşlarını e-Devlet üzerinden doğrulamak zorunda kalacak. Mevcut hesaplar için ise son tarih 31 Mart 2027. Bazı haberlerde geçen 'hesaplar yarın silinecek' ifadesi ise yanlış anlaşılmaya açık. İşte düzenlemeyle ilgili en çok merak edilen sorular ve yanıtları.
15 yaş altı için sosyal medya yasağı başlıyor: Merak edilen sorular ve yanıtları👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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