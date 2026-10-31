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Sosyal Medya Yasağı Başlıyor: Kimleri Kapsıyor, e-Devlet'ten Yaş Doğrulama Nasıl Yapılacak?

Sosyal Medya Yasağı Başlıyor: Kimleri Kapsıyor, e-Devlet'ten Yaş Doğrulama Nasıl Yapılacak?

Sosyal Medya e-devlet
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
31.10.2026 - 11:00
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15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti verilmesini yasaklayan düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor. Yeni hesap açacaklar yaşlarını e-Devlet üzerinden doğrulamak zorunda kalacak. Mevcut hesaplar için ise son tarih 31 Mart 2027. Bazı haberlerde geçen 'hesaplar yarın silinecek' ifadesi ise yanlış anlaşılmaya açık. İşte düzenlemeyle ilgili en çok merak edilen sorular ve yanıtları.

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15 yaş altı için sosyal medya yasağı başlıyor: Merak edilen sorular ve yanıtları👇🏻

15 yaş altı için sosyal medya yasağı başlıyor: Merak edilen sorular ve yanıtları👇🏻

Düzenleme kimleri kapsıyor?

10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın hazırladığı yönetmeliğe göre sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet veremeyecek. Yani yükümlülük çocuğa ya da ebeveyne değil, doğrudan platforma ait. Bu yaştaki kullanıcıların hesap açma talepleri onaylanmayacak; ailenin izin vermesi de sonucu değiştirmeyecek.

Hesaplar 1 Kasım'da mı silinecek?

Hayır. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) açıklamasına göre kural 1 Kasım'dan itibaren yalnızca yeni açılan hesaplar için geçerli olacak. Mevcut hesaplar için yaş doğrulamasının 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanması gerekiyor. Yaşının 15'ten küçük olduğu anlaşılan hesaplar ise kapatılacak.

e-Devlet'ten yaş doğrulama nasıl yapılacak?

Hesap açarken kullanıcı e-Devlet Kapısı'na yönlendirilecek ve oradan bir 'yaş doğrulama belirteci' alacak. Bu sistem kullanıcıyı değil, yalnızca yaş sınırının karşılanıp karşılanmadığını doğruluyor. Platforma ad, doğum tarihi ya da T.C. kimlik numarası gitmiyor; sadece 'yaş şartı sağlandı' bilgisi aktarılıyor. Şüpheli durumlarda platformlar yeniden doğrulama isteyebilecek.

Canlı yayın ve kişiselleştirilmiş reklam kapanıyor.

Canlı yayın ve kişiselleştirilmiş reklam kapanıyor.

15 yaşını dolduran gençler ne olacak?

15 yaşını dolduran kullanıcılar platformları kullanmaya devam edecek ama 'ayrıştırılmış hizmet' alacak. Yönetmeliğe göre bu hesaplar varsayılan olarak gizli açılacak ve yüksek gizlilik ayarlarıyla çalışacak. Canlı yayın ve kişiselleştirilmiş reklam kapatılacak, takipçi ve takip listeleri başkalarına görünmeyecek, mesajlar yalnızca takip edilen hesaplardan alınabilecek. Bakan Göktaş'ın anlattığı kadarıyla sonsuz kaydırma gibi özellikler de sınırlanacak, ekran kaydı engellenecek, mesajlarda okundu bilgisi kapatılacak.

Ebeveynlere hangi yetkiler veriliyor?

Platformların ebeveynlere hesap ayarlarını görme, kullanım süresini sınırlama ve ücretli işlemlere izin verme ya da engelleme imkânı sunması gerekiyor.

Kimler kapsam dışında, oyunlar etkilenecek mi?

Haberlerde dijital oyunların sosyal medya kısıtlamasının dışında tutulduğu belirtiliyor. Bakan Göktaş da amacın oyunları yasaklamak değil, denetim için Türkiye'de bir muhatap oluşturmak olduğunu söylemişti; 100 binden fazla Türkiye kullanıcısı olan oyun platformlarına temsilci zorunluluğu getirildi. Yönetmelik metninde istisnalar tek tek sayılmadığı için hangi uygulamaların kapsama gireceği platformların açıklamalarıyla netleşecek.

Doğrulama adı altında gelen mesajlara dikkat!

DMM, düzenlemenin dolandırıcılar tarafından kullanıldığı konusunda uyardı. 'Hesabınız bugün kapanacak' gibi mesajlara itibar edilmemeli, doğrulama yalnızca turkiye.gov.tr ya da resmi e-Devlet uygulamasından yapılmalı. SMS, e-posta veya sosyal medyadan gelen bağlantılara tıklanmamalı; e-Devlet şifresi, SMS kodu ya da kart bilgisi kimseyle paylaşılmamalı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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