Sosyal Medya Yasağı Başlıyor: Kimleri Kapsıyor, e-Devlet'ten Yaş Doğrulama Nasıl Yapılacak?

Düzenleme kimleri kapsıyor?

10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın hazırladığı yönetmeliğe göre sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet veremeyecek. Yani yükümlülük çocuğa ya da ebeveyne değil, doğrudan platforma ait. Bu yaştaki kullanıcıların hesap açma talepleri onaylanmayacak; ailenin izin vermesi de sonucu değiştirmeyecek.

Hesaplar 1 Kasım'da mı silinecek?

Hayır. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) açıklamasına göre kural 1 Kasım'dan itibaren yalnızca yeni açılan hesaplar için geçerli olacak. Mevcut hesaplar için yaş doğrulamasının 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanması gerekiyor. Yaşının 15'ten küçük olduğu anlaşılan hesaplar ise kapatılacak.

e-Devlet'ten yaş doğrulama nasıl yapılacak?

Hesap açarken kullanıcı e-Devlet Kapısı'na yönlendirilecek ve oradan bir 'yaş doğrulama belirteci' alacak. Bu sistem kullanıcıyı değil, yalnızca yaş sınırının karşılanıp karşılanmadığını doğruluyor. Platforma ad, doğum tarihi ya da T.C. kimlik numarası gitmiyor; sadece 'yaş şartı sağlandı' bilgisi aktarılıyor. Şüpheli durumlarda platformlar yeniden doğrulama isteyebilecek.