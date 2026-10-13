15 Yaş Altı Sosyal Medya Yasağında Yeni Detaylar: Tarih Belli Oldu

Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre ekran kaydırma ve sürekli başa kaydırma gibi ekran bağımlılığı yaratan özellikler bu yaş grubunda kullanılamayacak. Bunlarla birlikte ekran kaydı alınamayacak, canlı yayın da açılamayacak. Bazı haberlerde yaş aralığı 15-17, bazılarında 15-18 olarak geçiyor.

Mesajlaşma da daraltılıyor: Çocuklara yalnızca takip ettikleri hesaplar mesaj gönderebilecek, 'görüldü' bilgisi ise kapatılacak. Bakan, çocukların sürekli reklama maruz kalmasının da sınırlanacağını söyledi. Yönetmelik kapsamında bu hesapların varsayılan olarak gizli olması ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmemesi de planlanıyor.