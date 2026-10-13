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15 Yaş Altı Sosyal Medya Yasağında Yeni Detaylar: Tarih Belli Oldu

15 Yaş Altı Sosyal Medya Yasağında Yeni Detaylar: Tarih Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2026 - 14:08
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından 15 yaş altına sosyal medya yasağının yeni ayrıntılarını paylaştı. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girerken, 15-18 yaş arası kullanıcılar için sonsuz kaydırma, ekran kaydı ve canlı yayın kaldırılıyor; yeni hesaplar e-Devlet üzerinden doğrulanacak, mevcut hesaplar ise 31 Mart 2027'ye kadar kontrolden geçecek.

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Düzenleme 1 Kasım'da başlıyor, platformlara uyum için 31 Mart 2027'ye kadar geçici süre tanındı.

Düzenleme 1 Kasım'da başlıyor, platformlara uyum için 31 Mart 2027'ye kadar geçici süre tanındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Mahinur Göktaş, 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Platformların sisteme uyum sağlaması için ise geçici hükümle 31 Mart 2027'ye kadar süre tanınıyor. Göktaş, 'Bu tarihten sonra artık doğrulama sistemine geçeceğiz' diyerek kullanıcıların devletin verdiği token'larla giriş yapacağını belirtti.

Yeni hesap açmak isteyenler e-Devlet'e yönlendirilecek. Doğrulama sonunda kullanıcıya yaşını teyit eden dijital bir kod verilecek ve hesap bu kodla oluşturulacak. 15 yaşını doldurmamış çocuklar hesap açamayacak. Sistemde kimlik bilgileri değil, yalnızca yaş eşiğinin aşılıp aşılmadığı bilgisi platforma gidecek. Göktaş, verinin kaynağına dair de net konuştu: 'Veri tamamen e-Devlet üzerinden oluşacak.'

15-18 yaş arasındaki kullanıcılar için sonsuz kaydırma, ekran kaydı ve canlı yayın kaldırılıyor.

15-18 yaş arasındaki kullanıcılar için sonsuz kaydırma, ekran kaydı ve canlı yayın kaldırılıyor.

Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre ekran kaydırma ve sürekli başa kaydırma gibi ekran bağımlılığı yaratan özellikler bu yaş grubunda kullanılamayacak. Bunlarla birlikte ekran kaydı alınamayacak, canlı yayın da açılamayacak. Bazı haberlerde yaş aralığı 15-17, bazılarında 15-18 olarak geçiyor.

Mesajlaşma da daraltılıyor: Çocuklara yalnızca takip ettikleri hesaplar mesaj gönderebilecek, 'görüldü' bilgisi ise kapatılacak. Bakan, çocukların sürekli reklama maruz kalmasının da sınırlanacağını söyledi. Yönetmelik kapsamında bu hesapların varsayılan olarak gizli olması ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmemesi de planlanıyor.

Yaşı şüpheli görülen hesap askıya alınacak, kullanıcı yeniden e-Devlet doğrulamasına yönlendirilecek.

Yaşı şüpheli görülen hesap askıya alınacak, kullanıcı yeniden e-Devlet doğrulamasına yönlendirilecek.

Kontrol tek seferlik olmayacak. Platformlar kullanım sürerken de kendi yöntemleriyle kullanıcıların yaşını tahmin etmeye devam edecek. Bir hesabın 15 yaşından küçük biri tarafından kullanıldığı düşünülürse hesap geçici olarak askıya alınacak ve sahibi yeniden e-Devlet doğrulamasına gönderilecek.

Göktaş, sürecin iki aşamalı işleyeceğini ve devletin de platformların yanında hesapları ayrıca denetleyeceğini anlattı. 'Burada amacımız kontrolü maksimum seviyede sağlamak' diyen bakan, çocuğun ebeveyninin hesabıyla giriş yapabildiği senaryoya da dikkat çekti. Halihazırda açık olan hesapların da 31 Mart 2027'ye kadar en az bir kez yaş doğrulamasından geçmesi gerekiyor; 15 yaşın altında olduğu anlaşılan hesaplar kapatılacak.

Bakan Göktaş'a göre bu özellikler aileler istediği için kaldırılıyor, hedef çocuk dostu bir ekosistem.

Bakan Göktaş'a göre bu özellikler aileler istediği için kaldırılıyor, hedef çocuk dostu bir ekosistem.

Bakan Göktaş, kaldırılan özelliklerin ailelerin talebi üzerine devreden çıkarıldığını söyledi. Amaç, çocukları sürekli reklama ve algoritma odaklı akışlara maruz bırakan tasarımlardan uzaklaştırmak ve 'çocuk dostu bir ekosistem' kurmak.

Ebeveynlere de yeni araçlar geliyor. Yönetmeliğe göre platformlar anne babaların hesap ayarlarını yönetmesine, ekran süresini sınırlamasına, ücretli işlemleri kendi onayına bağlamasına ve konum paylaşımını kontrol etmesine izin verecek. Göktaş, platformlarla bu konuda sıkı sıkı bilgilendirme yapıldığını da ekledi. 1 Kasım'dan sonra başlayacak uyum sürecinin ardından, 31 Mart 2027'de devletin verdiği token'larla doğrulama dönemine geçilmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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