15 Yaş Altı Sosyal Medya Yasağında Yeni Detaylar: Tarih Belli Oldu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından 15 yaş altına sosyal medya yasağının yeni ayrıntılarını paylaştı. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girerken, 15-18 yaş arası kullanıcılar için sonsuz kaydırma, ekran kaydı ve canlı yayın kaldırılıyor; yeni hesaplar e-Devlet üzerinden doğrulanacak, mevcut hesaplar ise 31 Mart 2027'ye kadar kontrolden geçecek.
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Düzenleme 1 Kasım'da başlıyor, platformlara uyum için 31 Mart 2027'ye kadar geçici süre tanındı.
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15-18 yaş arasındaki kullanıcılar için sonsuz kaydırma, ekran kaydı ve canlı yayın kaldırılıyor.
Yaşı şüpheli görülen hesap askıya alınacak, kullanıcı yeniden e-Devlet doğrulamasına yönlendirilecek.
Bakan Göktaş'a göre bu özellikler aileler istediği için kaldırılıyor, hedef çocuk dostu bir ekosistem.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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