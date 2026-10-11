Çocuklara Sosyal Medya Yasağı 1 Kasım’da Başlıyor: Yasak Avustralya’da İşe Yaramadı

Temmuz 2026 itibarıyla 4.000’den fazla çocuk ve aileyi kapsayan eSafety araştırmasının ilk sonuçlarına göre bildirilen hesap sahipliği %52,4’ten %42,1’e, herhangi bir kullanım ise %85,9’dan %81,5’e düştü. Anketlerde yasaktan önce Facebook, Instagram, Snapchat veya TikTok kullanan 16 yaş altı çocukların %63,6 ile %69,4’ü hesabını sürdürdü; erişimi sürdürenlerin %66,8’i platformun yaşını sormadığını söyledi. 408 ergenle yapılan erken bir gözlemde de katılımcıların %85’inden fazlası kısıtlı platformları kullanmaya devam ediyordu. eSafety, sonuçları değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu belirtiyor.