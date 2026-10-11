Çocuklara Sosyal Medya Yasağı 1 Kasım’da Başlıyor: Yasak Avustralya’da İşe Yaramadı
Türkiye’de 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya hesabı açması, kullanması ve yönetmesi 1 Kasım 2026’dan itibaren engellenecek. Konuya ilişkin yönetmelik 10 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki bu tür yasaklar gerçekten işe yarıyor mu?
Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (Edam), Eylül 2026’da yayımladığı “Çocukların Sosyal Medyaya Erişimi” raporunda bu soruyu, yasağı ilk uygulayan ülkelerin verileriyle inceledi. Rapor yönetmeliğin yayımlanmasından önce hazırlandığı için son metni yansıtmıyor; ancak bulguları, Türkiye’deki uygulamanın nasıl şekilleneceğini anlamak için dikkat çekici.
Türkiye’de 15 yaş altı sosyal medya yasağı 1 Kasım’da başlıyor.
Avustralya’da yasak sonrası 4,7 milyon hesap kaldırıldı ya da kısıtlandı.
Ama çocukların çoğu platformlardan çıkmadı: Kullanım yalnızca %85,9’dan %81,5’e düştü.
Fransa’da Anayasa Konseyi 15 yaş altı yasasının en önemli maddesini iptal etti.
Edam: Tam ölçekli uygulamadan önce güvenceler test edilmeli. Platform bazı kısıtlamalar olmalı
Kaynak: Edam, “Çocukların Sosyal Medyaya Erişimi: Türkiye için politika önerileri” (Yazar: Sinan Ülgen), Eylül 2026.
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