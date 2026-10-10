15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Resmi Gazete'de! Tarih Belli Oldu

Resmi Gazete'de yer alan 'Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik', Türkiye'den erişilebilen yerli ve yabancı tüm sosyal ağ sağlayıcılarını ve çevrim içi oyun platformlarını kapsıyor. Düzenlemeye göre 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti verilemeyecek. Platformlar, hesap açılışı sırasında kullanıcının yaşını kontrol etmek ve 15 yaş altındaki kayıt taleplerini reddetmek zorunda olacak.

Bugüne kadar yaş bilgisi büyük ölçüde kullanıcının kendi beyanına dayanıyordu. Yeni sistemde bu dönem kapanıyor. Yaş doğrulaması, e-Devlet üzerinden üretilen 'yaş doğrulama belirteci' ile yapılacak. Belirteç yalnızca kullanıcının yaş sınırını karşılayıp karşılamadığını teyit edecek, üçüncü taraflarla başka hiçbir kişisel veri paylaşılmayacak.

Mevcut hesaplar için de takvim belli oldu. Halihazırda kullanılan hesapların en geç 31 Mart 2027'ye kadar e-Devlet belirteciyle en az bir kez doğrulanması gerekecek. 15 yaşın altında olduğu tespit edilen hesaplar ise hemen kapatılacak, verileri yasal itiraz süreleri geçtikten sonra kalıcı olarak silinecek.