15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Resmi Gazete'de! Tarih Belli Oldu
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15 yaş altına sosyal medya yasağına dair kritik gelişme yaşandı. Sosyal medyada çocukların korunmasına yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın hazırladığı düzenleme, 15 yaşından küçük çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulmasını yasaklıyor. Yeni dönem 1 Kasım 2026'da başlayacak.
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15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor: Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Tarih belli oldu! İşte düzenlemenin detayları.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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