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15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Resmi Gazete'de! Tarih Belli Oldu

15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Resmi Gazete'de! Tarih Belli Oldu

Sosyal Medya Resmi Gazete
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 08:35
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15 yaş altına sosyal medya yasağına dair kritik gelişme yaşandı. Sosyal medyada çocukların korunmasına yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın hazırladığı düzenleme, 15 yaşından küçük çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulmasını yasaklıyor. Yeni dönem 1 Kasım 2026'da başlayacak.

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15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor: Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor: Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan 'Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik', Türkiye'den erişilebilen yerli ve yabancı tüm sosyal ağ sağlayıcılarını ve çevrim içi oyun platformlarını kapsıyor. Düzenlemeye göre 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti verilemeyecek. Platformlar, hesap açılışı sırasında kullanıcının yaşını kontrol etmek ve 15 yaş altındaki kayıt taleplerini reddetmek zorunda olacak.

Bugüne kadar yaş bilgisi büyük ölçüde kullanıcının kendi beyanına dayanıyordu. Yeni sistemde bu dönem kapanıyor. Yaş doğrulaması, e-Devlet üzerinden üretilen 'yaş doğrulama belirteci' ile yapılacak. Belirteç yalnızca kullanıcının yaş sınırını karşılayıp karşılamadığını teyit edecek, üçüncü taraflarla başka hiçbir kişisel veri paylaşılmayacak.

Mevcut hesaplar için de takvim belli oldu. Halihazırda kullanılan hesapların en geç 31 Mart 2027'ye kadar e-Devlet belirteciyle en az bir kez doğrulanması gerekecek. 15 yaşın altında olduğu tespit edilen hesaplar ise hemen kapatılacak, verileri yasal itiraz süreleri geçtikten sonra kalıcı olarak silinecek.

Tarih belli oldu! İşte düzenlemenin detayları.

Tarih belli oldu! İşte düzenlemenin detayları.

Yönetmelik yalnızca 15 yaş altını değil, 15 ile 18 yaş arasındaki gençleri de kapsıyor. Bu yaş grubundaki kullanıcıların hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Canlı yayın özelliği sınırlandırılacak, kişiselleştirilmiş reklam gösterilmeyecek. Sonsuz kaydırma ve algoritmik öneri gibi özellikler de bu hesaplarda devre dışı kalacak.

Düzenleme çevrim içi oyun platformlarına da yükümlülük getiriyor. Oyun sağlayıcıları içeriklerini yaşa göre derecelendirecek, derecelendirilmemiş oyunlar sunulamayacak. Platformlar Türkçe ebeveyn kontrol araçlarını da kullanıma açmak zorunda. Anne babalar bu araçlarla harcama limiti belirleyebilecek, kullanım süresini sınırlayabilecek ve satın alma işlemlerini kendi onayına bağlayabilecek.

Kurallara uymayan platformlar yaptırımla karşı karşıya kalacak. Yönetmelik 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Böylece sosyal medyada 'yaş beyanı' dönemi kapanırken, çocukların platformlara erişimi devletin doğruladığı bir kimlik altyapısına bağlanmış oluyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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