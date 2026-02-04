onedio
Komşu Ülkede 15 Yaşın Altındakilere Sosyal Medya Yasağında Son Aşamaya Gelindi

Dilara Bağcı Peker
04.02.2026 - 23:07

Dünya çapında, 15 yaşın altındaki çocuklara sosyal medyayı yasaklamak için kararlar alınıyor. Bu kararı alan ülkelerden birisi de Yunanistan oldu. Yunanistan, 15 yaşın altındakilere sosyal medya kullanımının yasaklanmasına ilişkin hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini belirtti.

Yunanistan, 15 yaşın altındaki çocuklara sosyal medyayı yasaklıyor.

Sosyal medyanın git gide yaygınlaşması ve kullanım yaşının her geçen gün düşmesiyle ülkeler harekete geçti. Birçok ülke, 15 yaşın altındaki çocuklara sosyal medyayı yasaklama kararı aldı. Yunanistan da bu ülkelerden biri oldu.

Yunanistan Dijital Yönetişim Bakanlığı, 15 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağının uygulanmasına yönelik hazırlıkların sürdürüldüğünü aktardı.Kasım ayından bu yana yürürlükte bulunan 'Kids Wallet' uygulamasıyla yaş doğrulaması için gerekli altyapının sağladığı belirtildi. Ayrıca sosyal medya platformlarında yayılan nefret söylemlerine karşı şirket yöneticilerine kişisel sorumluluk getirecek düzenlemeler üzerinde çalışıldığı da aktarıldı.

Avustralya’da da 16 yaş altına sosyal medya yasağı 10 Aralık'ta yürürlüğe girdi ve 4,7 milyondan fazla hesap kapatıldı. Geçtiğimiz günlerde de Fransa Cumhurbaşkanı 

Emmanuel Macron,  15 yaş altına sosyal medya yasağı kararına destek verdiğini açıkladı.

