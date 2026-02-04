Komşu Ülkede 15 Yaşın Altındakilere Sosyal Medya Yasağında Son Aşamaya Gelindi
Dünya çapında, 15 yaşın altındaki çocuklara sosyal medyayı yasaklamak için kararlar alınıyor. Bu kararı alan ülkelerden birisi de Yunanistan oldu. Yunanistan, 15 yaşın altındakilere sosyal medya kullanımının yasaklanmasına ilişkin hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini belirtti.
Yunanistan, 15 yaşın altındaki çocuklara sosyal medyayı yasaklıyor.
