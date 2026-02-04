onedio
Başbakana Benzediği İçin Ülkeyi Birbirine Katan Melek Figürü Kaldırıldı

04.02.2026 - 22:23

İtalya, Roma'daki 'San Lorenzo in Lucina Bazilikası'nda restorasyon işlemleri yapıldı. Fakat restorasyonun ardından ortaya çıkan bir detay ülkeyi birbirine kattı. Melek figürlü bir fresk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye benzetildi.

Ülkeyi karıştıran fresk, kaldırıldı.

Roma'daki 'San Lorenzo in Lucina Bazilikası'nda restorasyon işlemleri tamamlandıktan sonra La Repubblica gazetesinin 31 Ocak tarihli  yazısı gündem oldu. 4’üncü yüzyıla tarihlenen bazilikadaki restore edilen fresklerden birinin yüzü, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye benzetildi. Meloni'ye benzetilen bu freskin arından pek çok kişi kiliseyi ziyarete geldi. Haliyle ülke çapında da tartışmalar başladı. 

Freskteki melek figürünün Meloni'ye benzetilmesinin ardından İtalya Kültür Bakanlığı ve bazilika yönetimi restorasyon çalışmasıyla ilgili inceleme başlattı. Meloni ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 'Hayır, kesinlikle bir meleğe benzemiyorum.' dedi.

Bazilikadan sorumlu Piskopos Daniele Micheletti, restorasyonun ardından Başbakan Meloni’yi andıran yüz ifadesinin kaldırıldığını açıkladı. Restorasyondan sorumlu isim Bruno Valentinetti ise söz konusu freskte orijinal esere sadık kaldığını ve yeniden canlandırdığını iddia etse de bazilikanın iletişim sorumlusu Rahip Giulio Albanese, freskin eski orijinal halinin kesinlikle böyle olmadığını söyledi..

İtalyan basınında freskin restorasyondan önceki halleri yer aldı ve kamuoyunda freskin restorasyondan önceki haliyle sonrasındaki arasında fark olduğuna dair fikir birliğine varıldı.

Kaldırılan freskin yerine ne yapılacağı ise merak konusu!

