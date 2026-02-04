Türkiye'de Çalışanların En Mutlu Olduğu Sektör Belli Oldu!

Marketing Türkiye'nin aktardığı raporda, Türkiye’de çalışanların fiziksel ve ruhsal iyi oluşuna dair güncel ve dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Türkiye’de çalışanların genel esenlik skorunun 100 üzerinden 54,8 olarak ölçüldüğü aktarıldı.

Ayrıca, yıl boyunca çalışanların en sık hissettiği duygu da 'yorgunluk' oldu. Stres indeksi 65,6 puan, kaygı indeksi ise 62,9 puan olarak ölçüldü.

Yılın son çeyreğinde genel esenlik skorunun 56,9’a çıktığı görüldü. Bu skor, yılın son çeyreğinde yükselmiş olsa da stres ve kaygı endeksinde düşüş görülmedi. Çalışanların yüzde 37’si, yıl boyunca baskın duygularının yorgunluk olduğunu aktardı. Çalışanların en büyük sorunlarından birisi de fiziksel ağrılar oldu.