Türkiye'de Çalışanların En Mutlu Olduğu Sektör Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
04.02.2026 - 17:26

Meditopia, 100 şirketten 15 binden fazla çalışanın katılımıyla yeni bir rapoar hazırladı. 2025 Çalışan Wellbeing Raporunun sonuçlarında, Türkiye’de çalışanların fiziksel ve ruhsal iyi oluşuna dair güncel veriler yer aldı.

Peki Türkiye'deki çalışanların en büyük stres kaynağı ne, hangi sektörün çalışanları daha mutlu?

Kaynak: Marketing Türkiye

Meditopia, 2025 Çalışan Wellbeing Raporunun sonuçlarını paylaştı.

Marketing Türkiye'nin aktardığı raporda, Türkiye’de çalışanların fiziksel ve ruhsal iyi oluşuna dair güncel ve dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Türkiye’de çalışanların genel esenlik skorunun 100 üzerinden 54,8 olarak ölçüldüğü aktarıldı.

Ayrıca, yıl boyunca çalışanların en sık hissettiği duygu da 'yorgunluk' oldu. Stres indeksi 65,6 puan, kaygı indeksi ise 62,9 puan olarak ölçüldü.

Yılın son çeyreğinde genel esenlik skorunun 56,9’a çıktığı görüldü. Bu skor, yılın son çeyreğinde yükselmiş olsa da stres ve kaygı endeksinde düşüş görülmedi. Çalışanların yüzde 37’si, yıl boyunca baskın duygularının yorgunluk olduğunu aktardı. Çalışanların en büyük sorunlarından birisi de fiziksel ağrılar oldu.

Peki çalışanları en mutlu olan sektör hangisi?

Raporun sonuçlarına göre, çalışanların en büyük stres kaynağı, fiziksel sağlık ve uyku sorunları. Çalışanların yüzde 81’i fiziksel ağrı ya da rahatsızlık yaşadığını, yüzde 54’ü de hiç egzersiz yapmadığını söylüyor. 

Çalışanların duygu durumlarını en çok iş ve eğitim hayatı etkiliyor. Bu oran, aile ve sosyal ilişkilerin önüne geçiyor. 

Sektörel araştırmalarda ise en çok 'esenlik' teknoloji sektöründe görülüyor. Teknoloji sektörünün 64,7 puanlık esenlik skoru bulunuyor.

