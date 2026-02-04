onedio
X'te Epstein Kelimesinin Yanlış Yazılması Kafaları Karıştırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.02.2026 - 16:37

Dünya ABD Adalet Bakanlığı'nın halka açtığı yüz binlerce sayfalık Epstein Belgeleri'ni konuşuyor. İçinde dosyaya ait kanıtların ve bazı kan donduran görsellerin yanı sıra ünlü isimlerin isminin geçmesi ve Jeffrey Epstein'in mail yazışmalarının bulunmasıyla dosyalar uzun süre dünyada gündemden düşmeyecek gibi görünüyor. Ancak X Türkiye'de trend olarak üste çıkan etiketlerde Epstein isminin yanlış yazdığı gözlemlendi. Peki bunun sebebi ne?

Amerikalı milyarder ve kriminal Jeffrey Epstein'in belgeleri sosyal medyada yer almaya devam ediyor.

Dosyadaki pek çok detay ve suç unsuru tek tek inceleniyor ve sosyal medya kullanıcıları adeta iğneyle kuyu kazarcasına Epstein ve adasına dair detaylara ulaşmaya çalışıyor. Pek çok kişi de bu belgelerin derli toplu bulunması ve gündemden inmemesi için #Epstein etiketini kullanıyor. Ancak Türkiye'de gündemde #Epstien ve #Epstine isimli iki yanlış yazımlı etiket var.

Tabii bu durum için sağlıklı bir yanıt alamayınca biz de X'in yapay zeka asistanı Grok'a sorduk.

'X platformunda hassas konular sıklıkla sansür, gölge yasak (shadowban) veya görünürlük kısıtlamasına maruz kalıyor. Bu nedenle kullanıcılar, algoritmayı atlatmak ve paylaşımlarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için kelimeyi bilinçli olarak bozuyor: #Epstein yerine #Epstien, #Epstine veya benzer varyasyonlar tercih ediliyor. Türkçe konuşan kullanıcıların bir kısmı telaffuz nedeniyle ('Ep-stayn' yerine 'Ep-stien' gibi) hata yapıyor olsa da, trend'in bu kadar hızlı ve kitlesel yayılması büyük ölçüde stratejik bir yazım değişikliği.' yanıtını aldık.

Oğuzhan Kaya
