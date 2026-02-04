X'te Epstein Kelimesinin Yanlış Yazılması Kafaları Karıştırdı

'X platformunda hassas konular sıklıkla sansür, gölge yasak (shadowban) veya görünürlük kısıtlamasına maruz kalıyor. Bu nedenle kullanıcılar, algoritmayı atlatmak ve paylaşımlarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için kelimeyi bilinçli olarak bozuyor: #Epstein yerine #Epstien, #Epstine veya benzer varyasyonlar tercih ediliyor. Türkçe konuşan kullanıcıların bir kısmı telaffuz nedeniyle ('Ep-stayn' yerine 'Ep-stien' gibi) hata yapıyor olsa da, trend'in bu kadar hızlı ve kitlesel yayılması büyük ölçüde stratejik bir yazım değişikliği.' yanıtını aldık.