X'te Epstein Kelimesinin Yanlış Yazılması Kafaları Karıştırdı
Dünya ABD Adalet Bakanlığı'nın halka açtığı yüz binlerce sayfalık Epstein Belgeleri'ni konuşuyor. İçinde dosyaya ait kanıtların ve bazı kan donduran görsellerin yanı sıra ünlü isimlerin isminin geçmesi ve Jeffrey Epstein'in mail yazışmalarının bulunmasıyla dosyalar uzun süre dünyada gündemden düşmeyecek gibi görünüyor. Ancak X Türkiye'de trend olarak üste çıkan etiketlerde Epstein isminin yanlış yazdığı gözlemlendi. Peki bunun sebebi ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amerikalı milyarder ve kriminal Jeffrey Epstein'in belgeleri sosyal medyada yer almaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii bu durum için sağlıklı bir yanıt alamayınca biz de X'in yapay zeka asistanı Grok'a sorduk.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın