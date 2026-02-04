Tarkan ve Defne Joy Foster'ın 1997 Kral Müzik Ödülleri Pozu Nostalji Rüzgarları Estirdi

Kaset satışları, Top 10 listeleri, radyoya çıkmak gibi kavramlar sektöre yön veriyordu. Kral TV Müzik Ödülleri de sanat ve magazin dünyasını buluşturan en önemli etkinliklerdendi. Sosyal medya arşivcileri de yine bu müzik ödülünün 1997 töreninden bir paylaşımla çıkageldi. O dönemlerde de müzik dünyasını kasıp kavuran Tarkan fütüristik saç stiliyle dikkat çekerken yanında da oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster yer alıyordu.