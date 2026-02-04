Tarkan ve Defne Joy Foster'ın 1997 Kral Müzik Ödülleri Pozu Nostalji Rüzgarları Estirdi
Son günlerde bir nostaljik fotoğraf sosyal medyada milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. Fotoğrafta İstanbul konserleriyle megastar yakıştırmasını 2026 yılında da haksız çıkarmayan Tarkan ve genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster yer alıyor. 1997 yılında bir ödül töreninde çekilen fotoğraf adeta bir nostalji yolculuğuna çıkarıyor.
Henüz dijitalleşmemiş 90'lı yıllarda müzik piyasasında TV'lerin ve radyoların önemi büyüktü.
