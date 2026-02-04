onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tarkan ve Defne Joy Foster'ın 1997 Kral Müzik Ödülleri Pozu Nostalji Rüzgarları Estirdi

Tarkan ve Defne Joy Foster'ın 1997 Kral Müzik Ödülleri Pozu Nostalji Rüzgarları Estirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.02.2026 - 12:55

Son günlerde bir nostaljik fotoğraf sosyal medyada milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. Fotoğrafta İstanbul konserleriyle megastar yakıştırmasını 2026 yılında da haksız çıkarmayan Tarkan ve genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster yer alıyor. 1997 yılında bir ödül töreninde çekilen fotoğraf adeta bir nostalji yolculuğuna çıkarıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Henüz dijitalleşmemiş 90'lı yıllarda müzik piyasasında TV'lerin ve radyoların önemi büyüktü.

Henüz dijitalleşmemiş 90'lı yıllarda müzik piyasasında TV'lerin ve radyoların önemi büyüktü.

Kaset satışları, Top 10 listeleri, radyoya çıkmak gibi kavramlar sektöre yön veriyordu. Kral TV Müzik Ödülleri de sanat ve magazin dünyasını buluşturan en önemli etkinliklerdendi. Sosyal medya arşivcileri de yine bu müzik ödülünün 1997 töreninden bir paylaşımla çıkageldi. O dönemlerde de müzik dünyasını kasıp kavuran Tarkan fütüristik saç stiliyle dikkat çekerken yanında da oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster yer alıyordu.

Tepkiler ise şöyle;

Tepkiler ise şöyle;
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın