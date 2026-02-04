Saç Ekimi Başarısız Geçen Justin Bieber'a Ünlü Hava Yolu Şirketinden Türkiye Göndermesi
İnişli çıkışlı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip edilen Justin Bieber, bu kez Grammy gecesindeki saçlarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, ünlü şarkıcının saç ektirdiği iddialarını alevlendirdi. Bir kullanıcının “kötü yapılmış saç ekimi” yorumuna ise beklenmedik bir yerden yanıt geldi. İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair, olaya esprili bir dille dahil oldu. “Türkiye’ye gitmeliydim” yorumu kısa sürede viral oldu.
"Baby" şarkısıyla dünya çapında tanınırlık elde eden ve daha çocuk yaşlarda sektöre adım atan Justin Bieber'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Geçtiğimiz günlerde 68. Grammy Ödülleri gerçekleştirildi.
Bu kez aynı geceden farklı bir detay sosyal medyada gündem oldu.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
