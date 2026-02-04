onedio
Saç Ekimi Başarısız Geçen Justin Bieber'a Ünlü Hava Yolu Şirketinden Türkiye Göndermesi

Saç Ekimi Başarısız Geçen Justin Bieber'a Ünlü Hava Yolu Şirketinden Türkiye Göndermesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.02.2026 - 11:32 Son Güncelleme: 04.02.2026 - 11:38

İnişli çıkışlı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip edilen Justin Bieber, bu kez Grammy gecesindeki saçlarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, ünlü şarkıcının saç ektirdiği iddialarını alevlendirdi. Bir kullanıcının “kötü yapılmış saç ekimi” yorumuna ise beklenmedik bir yerden yanıt geldi. İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair, olaya esprili bir dille dahil oldu. “Türkiye’ye gitmeliydim” yorumu kısa sürede viral oldu.

"Baby" şarkısıyla dünya çapında tanınırlık elde eden ve daha çocuk yaşlarda sektöre adım atan Justin Bieber'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

"Baby" şarkısıyla dünya çapında tanınırlık elde eden ve daha çocuk yaşlarda sektöre adım atan Justin Bieber'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kariyeri çalkantılı geçen şarkıcı, özel hayatıyla da adından söz ettiren ünlülerden biri. Selena Gomez ile yaşadığı gelgitli ilişkiyle magazini uzun süre meşgul eden Justin Bieber ardından Hailey ile 2018’de sürpriz bir kararla evlendi. Zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelseler de çift, evliliklerini göz önünde ama sağlam adımlarla sürdürmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde 68. Grammy Ödülleri gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde 68. Grammy Ödülleri gerçekleştirildi.

Geceye Hailey ile katılan Justin Bieber sırtında beliren büyük dövmesiyle dikkat çekmişti. Dövmenin Hailey Bieber’a ait bir portre olduğu ortaya çıkarken Justin'in yıllar önce Selena Gomez’le birlikteyken yaptırdığı ve sonradan değiştirdiği Selena portresi dövmesi de akıllara gelince sosyal medyada yorum yağmıştı.

Kaçıranlar için:

Bu kez aynı geceden farklı bir detay sosyal medyada gündem oldu.

Bu kez aynı geceden farklı bir detay sosyal medyada gündem oldu.

Geceden paylaşılan bazı karelerde Bieber’ın saç diplerinin belirgin şekilde görünmesi sosyal medyada dikkatli gözlerden kaçmadı. Bir X kullanıcısı, söz konusu fotoğrafları paylaşarak, “Kötü yapılmış bir saç ekimini kilometrelerce uzaktan anlayabilirim” notunu düştü. Paylaşım kısa sürede etkileşim yağmuruna tutulurken, asıl gündemi yaratan hamle Ryanair’den geldi.

İrlanda merkezli havayolu şirketi, paylaşımı alıntılayarak bu kez Justin Bieber’ın ağzından esprili bir yanıt verdi:

“Türkiye’ye gitmeliydim.”

Türkiye’nin saç ekimi konusundaki ünü üzerinden yapılan bu gönderme sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
