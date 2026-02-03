onedio
Justin Bieber'in Sırtındaki Hailey Bieber Dövmesi Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.02.2026 - 14:10

Hollywood’un en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Justin Bieber ve Hailey Bieber, bu kez Grammy gecesinde yaşanan bir detayla magazin gündeminin tam ortasına oturdu. Sahnedeki performans kadar Justin’in vücudunda ortaya çıkan dövme de sosyal medyada gündem oldu. Buyurun, detaylara birlikte bakalım 👇

Hailey ve Justin Bieber evlilikleriyle ve ortaya atılan iddialarla magazin gündeminden eksik olmayan çiftlerden biri.

Justin Bieber ve Hailey Bieber’ın ilişkisi yıllar öncesine dayanıyor. İlk kez 2015’te birlikte anılmaya başlayan ikili, bir süre yollarını ayırmış; Justin’in Selena Gomez ile yaşadığı gelgitli ilişki de uzun süre gündemi meşgul etmişti. Ancak kader ağlarını ördü, Justin ve Hailey 2018’de sürpriz bir kararla evlendi. Zaman içinde inişli çıkışlı dönemler yaşasalar da çift, evliliklerini göz önünde ama sağlam adımlarla sürdürmeyi başardı.

68. Grammy Ödülleri gecesinde sahneye çıkan Justin Bieber, performansı kadar sırtında beliren büyük dövmesiyle de dikkat çekti.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde, dövmenin Hailey Bieber’a ait bir portre olduğu iddia edildi. Hayranlar, tasarımın Hailey’nin eski dergi kapaklarından birine gönderme yaptığını konuşmaya başladı.

Tabii Justin Bieber denince dövme meselesi biraz hassas… Zira yıllar önce Selena Gomez’le birlikteyken yaptırdığı ve sonradan değiştirdiği Selena portresi dövmesi hala hafızalarda.

