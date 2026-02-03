Justin Bieber'in Sırtındaki Hailey Bieber Dövmesi Gündem Oldu!
Hollywood’un en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Justin Bieber ve Hailey Bieber, bu kez Grammy gecesinde yaşanan bir detayla magazin gündeminin tam ortasına oturdu. Sahnedeki performans kadar Justin’in vücudunda ortaya çıkan dövme de sosyal medyada gündem oldu. Buyurun, detaylara birlikte bakalım 👇
Hailey ve Justin Bieber evlilikleriyle ve ortaya atılan iddialarla magazin gündeminden eksik olmayan çiftlerden biri.
68. Grammy Ödülleri gecesinde sahneye çıkan Justin Bieber, performansı kadar sırtında beliren büyük dövmesiyle de dikkat çekti.
