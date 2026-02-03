Heidi Klum’un Grammy'deki Çıplak İllüzyonlu Elbisesi Goygoy Çıkardı
Müzik dünyasının en prestijli gecelerinden biri olan Grammy Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da yalnızca kazanan isimlerle değil, kırmızı halıda sergilenen iddialı stiller, sınırları zorlayan tasarımlar ve olaylarla gündeme oturdu.
Kırmızı halı denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Heidi Klum, iddialı tarzı ve cesur moda seçimleriyle yıllardır sınırları zorlamaya devam ediyor. Katıldığı her davette odak noktası olmayı başaran ünlü model, bu kez Grammy kırmızı halısında sergilediği sıra dışı görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti ve gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı yine başardı.
Bu yıl 68’incisi düzenlenen Grammy Ödülleri, Los Angeles’ta müzik ve şovun iç içe geçtiği görkemli bir törenle gerçekleşti.
Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri ise kuşkusuz Heidi Klum oldu.
