Heidi Klum’un Grammy'deki Çıplak İllüzyonlu Elbisesi Goygoy Çıkardı

Müzik dünyasının en prestijli gecelerinden biri olan Grammy Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da yalnızca kazanan isimlerle değil, kırmızı halıda sergilenen iddialı stiller, sınırları zorlayan tasarımlar ve olaylarla gündeme oturdu.

Kırmızı halı denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Heidi Klum, iddialı tarzı ve cesur moda seçimleriyle yıllardır sınırları zorlamaya devam ediyor. Katıldığı her davette odak noktası olmayı başaran ünlü model, bu kez Grammy kırmızı halısında sergilediği sıra dışı görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti ve gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı yine başardı.