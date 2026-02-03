onedio
Heidi Klum’un Grammy'deki Çıplak İllüzyonlu Elbisesi Goygoy Çıkardı

Ecem Dalgıçoğlu
03.02.2026 - 09:42
03.02.2026 - 09:42

Müzik dünyasının en prestijli gecelerinden biri olan Grammy Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da yalnızca kazanan isimlerle değil, kırmızı halıda sergilenen iddialı stiller, sınırları zorlayan tasarımlar ve olaylarla gündeme oturdu.

Kırmızı halı denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Heidi Klum, iddialı tarzı ve cesur moda seçimleriyle yıllardır sınırları zorlamaya devam ediyor. Katıldığı her davette odak noktası olmayı başaran ünlü model, bu kez Grammy kırmızı halısında sergilediği sıra dışı görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti ve gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı yine başardı.

Bu yıl 68’incisi düzenlenen Grammy Ödülleri, Los Angeles’ta müzik ve şovun iç içe geçtiği görkemli bir törenle gerçekleşti.

Gecenin sunuculuğunu bir kez daha Trevor Noah üstlenirken, sahnede birbirinden iddialı performanslar izleyicilerle buluştu. Ödüller sahiplerini beklerken, tören öncesinde her zamanki gibi tüm dikkatler kırmızı halıya çevrildi.

Müzik dünyasının en prestijli gecelerinden biri olan Grammy Ödülleri, bu yıl da sadece kazananlarıyla değil, kırmızı halıda yarışan iddialı stillerle konuşuldu.

Alışılmışın dışına çıkan cesur kombinler ve sınırları zorlayan görünümler gecenin en çok tartışılan başlıkları arasına girdi. Hal böyle olunca gözler, kırmızı halıda adeta şov yapan isimlere çevrildi.

Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri ise kuşkusuz Heidi Klum oldu.

Klum, vücuduna yapışan ten rengi lateks elbisesiyle kırmızı halıya çıkarak tüm bakışları üzerine topladı. Cesur tasarımıyla “yok artık” dedirten bu görünüm, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken; kimi kullanıcılar tarzı fazla iddialı buldu, kimileri ise goygoy çıkardı. 

Daha önce sıra dışı tercihleriyle adından bahsettiren Heidi Klum, Grammy kırmızı halısında yine bildiğini okudu ve geceye damgasını vurdu.

