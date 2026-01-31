onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gülben Ergen'den Fatih Ürek'in Vefatı Sonrası Sert Gönderme: "Bezdirenleri Unutmayacağım!"

Gülben Ergen'den Fatih Ürek'in Vefatı Sonrası Sert Gönderme: "Bezdirenleri Unutmayacağım!"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.01.2026 - 14:18

30 Ocak 2026’da hayatını kaybeden Fatih Ürek’in vefatının ardından yapılan paylaşımlar, sosyal medyada dikkat çekmeye devam diyor. Ürek için kaleme alınan veda mesajları ise gündemde büyük ses getirirken akın dostunun vefat haberiyle hastaneye koşan Gülben Ergen son paylaşımında göndermelerde bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

15 Ekim günü evide geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma kaldırılan Fatih Ürek hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

15 Ekim günü evide geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma kaldırılan Fatih Ürek hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Ünlü sanatçı, 30 Ocak 2026 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede olan Ürek’in yoğun bakımda tedavi altında tutulduğu, durumunun ise kritik olduğu biliniyordu.

Hayatını kaybeden Fatih Ürek’in vefatı sanat dünyasını yasa boğarken, ardından gelen açıklamalar ve paylaşımlar dikkat çekti. Ürek’in hastanede verdiği yaşam mücadelesi boyunca yakın dostları sık sık yanındaydı; vefat haberini alır almaz hastaneye koşan isimlerden biri de Gülben Ergen oldu.

İzzet Çapa'nın Fatih Ürek'in vefatı sonrası yaptığı paylaşım dikkat çekmişti.

Gülben Ergen de yakın dostuyla sahnedeki anlarını paylaşarak Fatih Ürek'e duygusal bir vedada bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın