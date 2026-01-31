Gülben Ergen'den Fatih Ürek'in Vefatı Sonrası Sert Gönderme: "Bezdirenleri Unutmayacağım!"
30 Ocak 2026’da hayatını kaybeden Fatih Ürek’in vefatının ardından yapılan paylaşımlar, sosyal medyada dikkat çekmeye devam diyor. Ürek için kaleme alınan veda mesajları ise gündemde büyük ses getirirken akın dostunun vefat haberiyle hastaneye koşan Gülben Ergen son paylaşımında göndermelerde bulundu.
15 Ekim günü evide geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma kaldırılan Fatih Ürek hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.
Gülben Ergen de yakın dostuyla sahnedeki anlarını paylaşarak Fatih Ürek'e duygusal bir vedada bulundu.
