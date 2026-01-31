onedio
Fatih Ürek'in Vefatının Ardından Selin Ciğerci'nin Sözleri "Manidar" Bulundu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.01.2026 - 09:09

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatih Ürek’in vefatının ardından yapılan bir açıklama, magazin gündeminde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ürek’in ölüm haberini alır almaz hastaneye koşan Selin Ciğerci’nin, sözleri sosyal medyada “manidar” bulunurken, akıllara sanatçının yoğun bakımdayken yaşandığı iddia edilen aile içi gerilim ve miras kavgası söylentileri geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Fatih Ürek’in sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen durumu 30 Ocak 2026 akşamı kötüleşti ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te İstanbul’daki evinde aniden kalp krizi geçirerek fenalaşmış ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan ve yaklaşık 3,5 ay süren kritik bir tedavi sürecine giren Ürek’in durumunu kontrol altında tutmak için doktorlar yoğun çaba harcansa da kalp krizi sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle durumu ağır seyretmişti.

Sevenleri ve sanat camiası acı haberle yasa boğuldu. Tedavi sürecinde Ürek’in uzun süre yoğun bakımda tutulduğu ve doktorların çabalarının sonuç vermediği belirtildi.

Uzun süredir yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek için ünlü isimlerin hastaneye ziyaretleri sürerken, kulislere düşen bir iddia magazin gündemine bomba gibi oturmuştu.

Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın haberine göre; ailesi ve yakınları günlerdir hastanede adeta nöbet tutarken, aile içinde “miras kavgası” çıktığı öne sürüldü. İddiaya göre, Ürek’in 17 yıl boyunca küs kaldığı ve 2022’de barıştığı ablası Selvi Ürek ile Almanya’da yaşayan ablası Nurgül Ürek arasında hastane koridorlarında tansiyonun yükseldiği iddia edilmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Tüm bu iddiaların ardından, Selin Ciğerci’nin hastane çıkışında yaptığı açıklama da dikkat çekti.

