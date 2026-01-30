onedio
Ariana Grande'nin Elindeki Parmakların Sayısı Beyin Yaktı

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.01.2026 - 14:13

Ariana Grande, yıllardır pop müziğin zirvesindeki yerini korurken attığı her adımla gündem yaratmayı da başarıyor. Hit şarkılarıyla listeleri altüst eden dünyaca ünlü yıldız, bu kez müziğiyle değil, bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyanın odağına yerleşti. Çekimlerde dikkatli gözlerin fark ettiği ilginç bir detay ise tartışmaları beraberinde getirdi.

Pop müziğin son yıllardaki en güçlü kadın yıldızlarından biri olan Ariana Grande, hem sesi hem de rekor kıran şarkılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kariyerine genç yaşta başlayan Grande, kısa sürede büyük bir tanınırlık elde etmişti. “Thank U, Next”, “7 Rings”, “God Is a Woman”, “No Tears Left to Cry” ve “Dangerous Woman” gibi hit parçalarla müzik listelerini altüst eden yıldız isim, güçlü vokali ve ikonik stiliyle pop dünyasında kendine bambaşka bir yer edindi.

Ariana Grande bu kez müziğiyle değil, bir dergi için verdiği pozlarla gündeme geldi. Paylaşılan kareler sosyal medyada hızla yayılırken gözlerden kaçmayan bir detay dikkat çekti.

Ariana Grande’nin bir karesinde elinde 6 parmak varmış gibi görünmesi, kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Kimileri bunun çekim açısı ya da düzenleme kaynaklı bir illüzyon olduğunu savunurken, kimileri de fotoğrafı yakından incelemeye aldı.

