Ariana Grande'nin Elindeki Parmakların Sayısı Beyin Yaktı
Ariana Grande, yıllardır pop müziğin zirvesindeki yerini korurken attığı her adımla gündem yaratmayı da başarıyor. Hit şarkılarıyla listeleri altüst eden dünyaca ünlü yıldız, bu kez müziğiyle değil, bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyanın odağına yerleşti. Çekimlerde dikkatli gözlerin fark ettiği ilginç bir detay ise tartışmaları beraberinde getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pop müziğin son yıllardaki en güçlü kadın yıldızlarından biri olan Ariana Grande, hem sesi hem de rekor kıran şarkılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ariana Grande bu kez müziğiyle değil, bir dergi için verdiği pozlarla gündeme geldi. Paylaşılan kareler sosyal medyada hızla yayılırken gözlerden kaçmayan bir detay dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın