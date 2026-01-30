“Didem” Şarkısıyla Tanınan Günel Zeynalova’nın Son Hali Dikkat Çekti

Azeri kızı Günel olarak hafızalara kazınan şarkıcı Günel Zeynalova, henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses’in konserinde sahneye çıkarak büyük bir çıkış yapmış, Tatlıses’in desteğiyle müzik dünyasının kapılarını aralamayı başarmıştı. “Didem”, “İçim İçime”, “Aşıksın” ve “Resmimi Çeke Çeke” gibi parçalarla adını geniş kitlelere duyuran Günel, hem Azerbaycan’da hem de Türkiye’de hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Sadece müzik listelerinde değil, magazin dünyasında da sık sık yer alan Günel'i bir dönem Reza Zarrab ile yaşadığı ilişki ve bu süreçte Ebru Gündeş’e duyduğu kırgınlıkla uzun süre magazin gündeminde görmüştük. Günel, yıllar sonra yaptığı açıklamayla yeniden dikkatleri üzerine çekmiş, uzun süre bu konular hakkında konuşmamayı tercih eden ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Kalbimde herkesi affettim” ifadelerini kullanmıştı.