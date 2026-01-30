“Didem” Şarkısıyla Tanınan Günel Zeynalova’nın Son Hali Dikkat Çekti
Bir döneme damga vuran şarkıları ve magazin dünyasında bıraktığı izlerle hafızalara kazınan Günel Zeynalova, bu kez son haliyle gündeme geldi. “Didem” başta olmak üzere pek çok hit parçayla tanınan Günel'in değişimi dikkat çekti.
Bir döneme damga vuran “Didem” şarkısıyla geniş kitlelerin tanıdığı Günel Zeynalova, 2000’li yılların en dikkat çeken popüler isimlerinden biri olmayı başarmıştı.
Yıllar içinde değişimiyle dikkat çeken Zeynalova, bu kez müziğiyle değil son haliyle gündeme geldi.
