“Didem” Şarkısıyla Tanınan Günel Zeynalova’nın Son Hali Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
30.01.2026 - 11:50

Bir döneme damga vuran şarkıları ve magazin dünyasında bıraktığı izlerle hafızalara kazınan Günel Zeynalova, bu kez son haliyle gündeme geldi. “Didem” başta olmak üzere pek çok hit parçayla tanınan Günel'in değişimi dikkat çekti.

Bir döneme damga vuran “Didem” şarkısıyla geniş kitlelerin tanıdığı Günel Zeynalova, 2000’li yılların en dikkat çeken popüler isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Azeri kızı Günel olarak hafızalara kazınan şarkıcı Günel Zeynalova, henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses’in konserinde sahneye çıkarak büyük bir çıkış yapmış, Tatlıses’in desteğiyle müzik dünyasının kapılarını aralamayı başarmıştı. “Didem”, “İçim İçime”, “Aşıksın” ve “Resmimi Çeke Çeke” gibi parçalarla adını geniş kitlelere duyuran Günel, hem Azerbaycan’da hem de Türkiye’de hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Sadece müzik listelerinde değil, magazin dünyasında da sık sık yer alan Günel'i bir dönem Reza Zarrab ile yaşadığı ilişki ve bu süreçte Ebru Gündeş’e duyduğu kırgınlıkla uzun süre magazin gündeminde görmüştük. Günel, yıllar sonra yaptığı açıklamayla yeniden dikkatleri üzerine çekmiş, uzun süre bu konular hakkında konuşmamayı tercih eden ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Kalbimde herkesi affettim” ifadelerini kullanmıştı.

Yıllar içinde değişimiyle dikkat çeken Zeynalova, bu kez müziğiyle değil son haliyle gündeme geldi.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
