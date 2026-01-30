onedio
Ufuk Beydemir'in Boşandığı İpek Filiz Yazıcı'ya Karşı Son Hamlesi Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.01.2026 - 10:06

İpek Filiz Yazıcı ile yollarını ayırmalarının ardından sessizliğini uzun süre koruyan Ufuk Beydemir, yaptığı son hamleyle yeniden gündeme oturdu. Ayrılığın ardından eski eşi İpek Filiz Yazıcı'ya şarkı yazdığı iddia edilen Ufuk Beydemir, magazin dünyasında ve sosyal medyada gündeme oturdu!

Şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ufuk Beydemir ile oyunculuğu ve doğal duruşuyla dikkat çeken İpek Filiz Yazıcı, ilişkileriyle uzun süre magazin dünyasının “uyumlu çift”lerinden biri olarak anıldı.

İkilinin aşkı çok göz önünde yaşanmasa da, 2022 yılında Roma’da gerçekleşen düğünleri büyük ilgi görmüştü. Evlilikleri boyunca sosyal medyada verdikleri samimi pozlar ve birbirlerine duydukları sevgiyi açıkça dile getiren çift magazin dünyasının ilgiyle takip edilen ikililerinden biri olmuştu.

Ancak bu tablo uzun ömürlü olmadı. İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in 2025 yılında yollarını ayırma kararı aldığı ortaya çıktı.

Bir süredir kulislerde konuşulan ayrılık iddiaları, İpek Filiz Yazıcı’nın sessizliğini bozmasıyla doğrulandı. Yazıcı, yaptığı açıklamada Ufuk Beydemir’le resmi olarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Açıklamasında, “Evet haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini savunuyoruz” ifadelerine yer veren Yazıcı, dört yılı aşkın birlikteliklerine ve ailelerine duydukları sevgi ve saygı nedeniyle bu süreçte hassas davranmayı tercih ettiklerini vurguladı.

Ayrılığın ardından ise Ufuk Beydemir’in İpek Filiz Yazıcı'ya boşanmalarının ardından şarkı yazdığı iddiası sosyal medyada gündeme geldi.

Ufuk Beydemir, boşanmanın ardından gelen 'Eski eşim İpek'e boşandıktan sonra şarkı yazdım' açıklaması ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Ufuk Beydemir’in evlilikleri süresince İpek Filiz Yazıcı’ya ilham olan şarkılar yazdığı biliniyor. Bu nedenle, boşanma sonrası ortaya çıktığı iddia edilen yeni şarkı, dinleyicilerde büyük bir merak uyandırdı.

