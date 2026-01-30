Ufuk Beydemir'in Boşandığı İpek Filiz Yazıcı'ya Karşı Son Hamlesi Gündem Oldu!
İpek Filiz Yazıcı ile yollarını ayırmalarının ardından sessizliğini uzun süre koruyan Ufuk Beydemir, yaptığı son hamleyle yeniden gündeme oturdu. Ayrılığın ardından eski eşi İpek Filiz Yazıcı'ya şarkı yazdığı iddia edilen Ufuk Beydemir, magazin dünyasında ve sosyal medyada gündeme oturdu!
Şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ufuk Beydemir ile oyunculuğu ve doğal duruşuyla dikkat çeken İpek Filiz Yazıcı, ilişkileriyle uzun süre magazin dünyasının “uyumlu çift”lerinden biri olarak anıldı.
Ancak bu tablo uzun ömürlü olmadı. İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in 2025 yılında yollarını ayırma kararı aldığı ortaya çıktı.
Ayrılığın ardından ise Ufuk Beydemir’in İpek Filiz Yazıcı'ya boşanmalarının ardından şarkı yazdığı iddiası sosyal medyada gündeme geldi.
