Hande Erçel'in Paris Moda Haftası'nda Giydiği İlginç Tasarımlı Ayakkabının Fiyatı Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.01.2026 - 10:58

Hande Erçel, Paris Moda Haftası’na katıldığı görünümüyle bir kez daha moda gündeminin merkezine oturdu. Uluslararası moda çevrelerinin yakından takip ettiği oyuncu, Paris sokaklarında verdiği pozlarla sosyal medyada büyük ilgi görürken, kombinindeki ayakkabı dakikalar içinde odak noktası oldu. O ayakkabının markasını ve fiyatını sizler için mercek altına aldık!

Her adımıyla moda dünyasının radarına giren Hande Erçel, Paris Moda Haftası’na katıldığı bu görünümüyle yine tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Oyunculuğunun yanı sıra global markalarla yaptığı iş birlikleri ve moda haftalarındaki iddialı seçimleriyle adından sıkça söz ettiren Erçel, Paris sokaklarında verdiği pozlarla sosyal medyada adeta fırtına estirdi. Uzun süredir uluslararası moda çevrelerinin de dikkatini çeken Hande Erçel’in ayakkabı tercihi ise ayrı bir gündem yarattı.

Hande Erçel’in diz altına kadar uzanan, bağcıklı ve topuk detaylı kahverengi botları sosyal medyada dakikalar içinde mercek altına alındı.

Merak edilen botların markası ve fiyatı da çok geçmeden ortaya çıktı. Erçel’in tercih ettiği model, Shana Boots adıyla satılan, Brown Stretch Nappa Leather tasarıma sahip özel bir parça. Botların fiyatının ise 685 dolar (yaklaşık 30 bin TL) olduğu öğrenildi. Hem sıra dışı topuk formu hem de gotik esintili tasarımıyla dikkat çeken bu botlar, Paris Moda Haftası’nın en çok konuşulan aksesuarlarından biri olmayı başardı.

