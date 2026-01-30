Hande Erçel'in Paris Moda Haftası'nda Giydiği İlginç Tasarımlı Ayakkabının Fiyatı Ortaya Çıktı!

Merak edilen botların markası ve fiyatı da çok geçmeden ortaya çıktı. Erçel’in tercih ettiği model, Shana Boots adıyla satılan, Brown Stretch Nappa Leather tasarıma sahip özel bir parça. Botların fiyatının ise 685 dolar (yaklaşık 30 bin TL) olduğu öğrenildi. Hem sıra dışı topuk formu hem de gotik esintili tasarımıyla dikkat çeken bu botlar, Paris Moda Haftası’nın en çok konuşulan aksesuarlarından biri olmayı başardı.