Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın Oğlu Mylan Kocaman Oldu!
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, aşkları, evlilikleri ve kurdukları aileyle magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olmuştu. Paris’te evlenmeleriyle başlayan bu evlilik, kısa süre sonra minik oğulları Mylan’ın dünyaya gelişiyle taçlanmıştı. Şimdi ise ünlü çift, Mylan’ın 1. yaşını kutladıkları anlarla yeniden gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 yılında aldıkları evlilik kararıyla gündeme oturmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Melisa Aslı Pamuk, oğlu Mylan ve eşi Yusuf Yazıcı’nın doğum günlerini yakın arkadaş çevresiyle birlikte Yunanistan’da kutlamayı tercih etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın