Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın Oğlu Mylan Kocaman Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.01.2026 - 12:30

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, aşkları, evlilikleri ve kurdukları aileyle magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olmuştu. Paris’te evlenmeleriyle başlayan bu evlilik, kısa süre sonra minik oğulları Mylan’ın dünyaya gelişiyle taçlanmıştı. Şimdi ise ünlü çift, Mylan’ın 1. yaşını kutladıkları anlarla yeniden gündemde.

Uzun süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 yılında aldıkları evlilik kararıyla gündeme oturmuştu.

Birçok başarılı projede hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından söz ettiren Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 yılının Mayıs ayında “sonsuzluğa evet” demişti. 2023’te başlayan aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, Paris’te baş başa gerçekleştirdikleri nikahla magazin gündemine adeta film sahnesinden fırlamış karelerle düşmüştü.

Evliliğin hemen ardından çiftin bebek beklediği yönündeki iddialar kulislerde dolaşmaya başlamış, kısa süre içinde bu iddialar doğrulanmıştı. Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’nın bir erkek bebek beklediği haberi büyük sevinç yaratmıştı. Minik bebek, 30 Ocak’ta dünyaya gelmiş ve adı Mylan olmuştu. İsmin hikâyesi de en az kendisi kadar dikkat çekmiş; Pamuk’un “M”si ile Yazıcı’nın “Y”sini birleştiren çift, klasik “Milan” yerine Mylan ismini tercih etmişti.

Melisa Aslı Pamuk, oğlu Mylan ve eşi Yusuf Yazıcı’nın doğum günlerini yakın arkadaş çevresiyle birlikte Yunanistan’da kutlamayı tercih etti.

Babasıyla aynı doğum gününü paylaşan ve henüz 1 yaşına giren Mylan, Pamuk’un Instagram hikayelerinde paylaştığı sevimli anlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Küçük Mylan'a uzun süredir denk gelmeyenler ne kadar büyüdüğünü görünce ufak çaplı bir şok yaşadı!

Yorum Yazın