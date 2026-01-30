Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın Oğlu Mylan Kocaman Oldu!

Birçok başarılı projede hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından söz ettiren Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 yılının Mayıs ayında “sonsuzluğa evet” demişti. 2023’te başlayan aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, Paris’te baş başa gerçekleştirdikleri nikahla magazin gündemine adeta film sahnesinden fırlamış karelerle düşmüştü.

Evliliğin hemen ardından çiftin bebek beklediği yönündeki iddialar kulislerde dolaşmaya başlamış, kısa süre içinde bu iddialar doğrulanmıştı. Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’nın bir erkek bebek beklediği haberi büyük sevinç yaratmıştı. Minik bebek, 30 Ocak’ta dünyaya gelmiş ve adı Mylan olmuştu. İsmin hikâyesi de en az kendisi kadar dikkat çekmiş; Pamuk’un “M”si ile Yazıcı’nın “Y”sini birleştiren çift, klasik “Milan” yerine Mylan ismini tercih etmişti.