83 Yaşındaki Calvin Klein'ın 46 Yaş Küçük Sevgilisiyle Uyumlu Kombini Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
30.01.2026 - 13:21

Moda dünyasının yaşayan efsanelerinden Calvin Klein, tasarımları kadar özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Uzun süredir birlikte olduğu, kendisinden yaşça oldukça küçük olan sevgilisi Kevin Baker ile Los Angeles’ta spor sonrası görüntülenen ünlü tasarımcı, sosyal medyada yeniden tartışmaların fitilini ateşledi.

Calvin Klein, modanın yaşayan efsanesi olarak sadece tasarımlarıyla değil, özel hayatıyla da uzun yıllar magazin gündeminde yer aldı.

Modacı, 1960’lardan bu yana zirvedeki kariyerinin yanı sıra oldukça dikkat çeken ilişkiler yaşadı; iki evlilik yapan Calvin Klein 10 yıldır Kevin Baker ile yaşadığı ilişkiyle gündeme geliyor.

83 yaşındaki Calvin Klein, uzun zamandır birlikte olduğu Kevin Baker ile özellikle yaş farkı ile sık sık magazin haberlerine konu oluyor.

İkilinin son görüntülerinden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

83 yaşında Calvin Klein'ın kendisinden 46 küçük sevgilisiyle son görüntüleri yine gündeme oturdu!

İkiliyi ilk kez 2016 yılında kamuoyu önünde birlikte görmüştük ve o tarihten beri ilişkilerini nispeten özel tutmayı tercih etseler de zaman zaman kameralara yakalanıyorlar. Los Angeles’ta spor sonrası birlikte görüntülenen ikilinin birbiriyle uyumlu kıyafetleri dikkat çekti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
