83 Yaşındaki Calvin Klein'ın 46 Yaş Küçük Sevgilisiyle Uyumlu Kombini Dikkat Çekti!
Moda dünyasının yaşayan efsanelerinden Calvin Klein, tasarımları kadar özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Uzun süredir birlikte olduğu, kendisinden yaşça oldukça küçük olan sevgilisi Kevin Baker ile Los Angeles’ta spor sonrası görüntülenen ünlü tasarımcı, sosyal medyada yeniden tartışmaların fitilini ateşledi.
Calvin Klein, modanın yaşayan efsanesi olarak sadece tasarımlarıyla değil, özel hayatıyla da uzun yıllar magazin gündeminde yer aldı.
83 yaşında Calvin Klein'ın kendisinden 46 küçük sevgilisiyle son görüntüleri yine gündeme oturdu!
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
