Fatih Ürek'in Vefatı Sonrası İzzet Çapa'dan İmalı Gönderme!

Ecem Dalgıçoğlu
31.01.2026 - 11:25

Hayatını kaybeden Fatih Ürek’in ardından yapılan paylaşımlar magazin gündeminde yankı uyandırmaya devam ediyor. Bu paylaşımlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise İzzet Çapa’dan geldi. Çapa’nın, Ürek’in vefatının hemen ardından yaptığı imalı paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Fatih Ürek, 2025 yılının Ekim ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

3 ayı aşkın süredir yoğun bakımda uyutulan Ürek’ten acı haber 30 Ocak günü geldi. Ünlü sanatçı 59 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi, hem sanat dünyasında hem de sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Fatih Ürek’in vefatının ardından hastaneye koşan isimlerden biri olan Selin Ciğerci’nin yaptığı açıklama da dikkatlerden kaçmamıştı.

Fatih Ürek’in vefatının ardından, İzzet Çapa’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Çapa, paylaşımında “Daha düne kadar sahneye çıkmasına izin vermediğiniz o ‘koca yüreği’ şimdi timsah gözyaşlarıyla uğurlamak da ancak size yakışırdı…” ifadelerini kullandı. İmalı olarak yorumlanan bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

