Yılın Çocuk Oyuncusu Seçilen 6 Yaşındaki Sara Yılmaz'ın Tatlılığı Kalpleri Eritti!
Yılın Çocuk Oyuncusu ödülünü alan Sara Yılmaz, ödül gecesine yalnızca başarısıyla değil, kombini ve tatlılığıyla da damga vurdu. Sahneye çıktığı anda salondaki herkesin yüzünü gülümseten minik yıldız, sözleriyle büyük alkış toplarken, o anlar kısa sürede sosyal medyada kullanıcılarının kalbini eritti.
6 yaşındaki çocuk oyuncu Sara Yılmaz, ekranlara adım attığı günden bu yana hem oyunculuğu hem de tatılığıyla kalpleri eritiyor.
Sara Yılmaz, performanslarının izleyicilerin beğenisini toplamasının ardından “Yılın Çocuk Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.
