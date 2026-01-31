onedio
Yılın Çocuk Oyuncusu Seçilen 6 Yaşındaki Sara Yılmaz'ın Tatlılığı Kalpleri Eritti!

Ecem Dalgıçoğlu
31.01.2026 - 10:41

Yılın Çocuk Oyuncusu ödülünü alan Sara Yılmaz, ödül gecesine yalnızca başarısıyla değil, kombini ve tatlılığıyla da damga vurdu. Sahneye çıktığı anda salondaki herkesin yüzünü gülümseten minik yıldız, sözleriyle büyük alkış toplarken, o anlar kısa sürede sosyal medyada kullanıcılarının kalbini eritti.

6 yaşındaki çocuk oyuncu Sara Yılmaz, ekranlara adım attığı günden bu yana hem oyunculuğu hem de tatılığıyla kalpleri eritiyor.

Reklamların ardından televizyon dizilerinde rol alma başarısını da hızla gösteren Yılmaz; Star TV’de yayınlanan Yalı Çapkını’nda Duru Korhan karakteriyle izleyiciyle buluşmuş ve geniş kitlelerce tanınmıştı.

 Ardından ATV’nin popüler dizisi Aynadaki Yabancı’da Leyla Karaaslan rolünü canlandırarak performansıyla da dikkat çekmişti.

Sara Yılmaz, performanslarının izleyicilerin beğenisini toplamasının ardından “Yılın Çocuk Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

