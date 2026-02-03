Fatih Ürek'in Ölüm Nedeniyle İlgili Ortaya Atılan İddialara Hastaneden Açıklama!
Sanatçı Fatih Ürek’in vefatının ardından sosyal medyada ortaya atılan bazı iddialar kısa sürede gündemin merkezine oturdu. Ürek’in yaşadığı sağlık sorununun “yasaklı madde kullanımına” bağlı olduğu yönündeki paylaşımlar, kamuoyunda ciddi bir tartışma yarattı. Tepkilerin büyümesi üzerine, sanatçının tedavi gördüğü hastane yazılı bir açıklama yaparak söz konusu iddialara net bir dille yanıt verdi.
Sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüş, 30 Ocak’ta ise hayatını kaybetmişti.
Açıklamada, sanatçının 15 Ekim 2025’te hastaneye 112 Acil Ambulans ekipleri tarafından entübe halde getirildiği, kabulünün ardından tüm acil ve ileri yaşam destek müdahalelerinin eksiksiz uygulandığı belirtildi.
