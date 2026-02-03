onedio
Fatih Ürek'in Ölüm Nedeniyle İlgili Ortaya Atılan İddialara Hastaneden Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.02.2026 - 08:45

Sanatçı Fatih Ürek’in vefatının ardından sosyal medyada ortaya atılan bazı iddialar kısa sürede gündemin merkezine oturdu. Ürek’in yaşadığı sağlık sorununun “yasaklı madde kullanımına” bağlı olduğu yönündeki paylaşımlar, kamuoyunda ciddi bir tartışma yarattı. Tepkilerin büyümesi üzerine, sanatçının tedavi gördüğü hastane yazılı bir açıklama yaparak söz konusu iddialara net bir dille yanıt verdi.

Sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüş, 30 Ocak’ta ise hayatını kaybetmişti.

Vefatının ardından ortaya atılan iddialarda Ürek’in “yasaklı madde kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdiği” öne sürüldü. Ürek’in tedavi gördüğü hastane, çıkan söylentilere ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

Açıklamada, sanatçının 15 Ekim 2025’te hastaneye 112 Acil Ambulans ekipleri tarafından entübe halde getirildiği, kabulünün ardından tüm acil ve ileri yaşam destek müdahalelerinin eksiksiz uygulandığı belirtildi.

'15 Ekim 2025 günü sanatçı Fatih Ürek, 112 Acil Ambulans ekipleri tarafından entübe halde getirilmiştir. Hastanemize kabulünün ardından gerekli tüm acil ve ileri yaşam destek müdahaleleri, ilgili uzman hekimlerimiz tarafından eksiksiz şekilde uygulanmıştır.

Hastanın evindeki ilk müdahale sürecinde, nakil aşamasında ve hastanemizdeki yatış süresi boyunca, entübe halde olan ve bilincinin olmadığı bu süreçte; yapılan klinik değerlendirmeler ve tedavilerinde; son günlerde bazı sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği şekilde herhangi bir madde kullanımına ilişkin bulgu veya bilgi söz konusu olmamıştır. Kamuoyunda yer alan asılsız ve spekülatif paylaşımlar, tıbbi gerçeklerle örtüşmemektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.'

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
