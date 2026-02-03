İmaj Değişikliğine Giden Rapçi Şehinşah Bambaşka Biri Oldu!
Şehinşah, bu kez yeni bir şarkısıyla değil, imajındaki radikal değişimle konuşuluyor. Saçları ve sakallarıyla özdeşleşen tarzını geride bırakan ünlü rapçinin son hali, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Türk rap sahnesinin en sivri dilli, en üretken ve en tartışmalı isimlerinden biri olan Şehinşah, yıllardır hem şarkılarıyla hem de sektördeki yeriyle gündemden düşmüyor.
Rap müziğin sevilen isimlerinden, Şehinşah mahlasıyla tanınan Ufuk Yıkılmaz son olarak imaj değişikliğiyle adından bahsettirdi.
