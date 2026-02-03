onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İmaj Değişikliğine Giden Rapçi Şehinşah Bambaşka Biri Oldu!

İmaj Değişikliğine Giden Rapçi Şehinşah Bambaşka Biri Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.02.2026 - 12:53

Şehinşah, bu kez yeni bir şarkısıyla değil, imajındaki radikal değişimle konuşuluyor. Saçları ve sakallarıyla özdeşleşen tarzını geride bırakan ünlü rapçinin son hali, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk rap sahnesinin en sivri dilli, en üretken ve en tartışmalı isimlerinden biri olan Şehinşah, yıllardır hem şarkılarıyla hem de sektördeki yeriyle gündemden düşmüyor.

Türk rap sahnesinin en sivri dilli, en üretken ve en tartışmalı isimlerinden biri olan Şehinşah, yıllardır hem şarkılarıyla hem de sektördeki yeriyle gündemden düşmüyor.

İmza, Güller ve Rhymes, Düşersem Yanarım, Karma, Plüton, Krang ve Yan gibi şarkılarla tanınan Şehinşah, Türk rap sahnesinde kendine özgü tarzıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Rap müziğin sevilen isimlerinden, Şehinşah mahlasıyla tanınan Ufuk Yıkılmaz son olarak imaj değişikliğiyle adından bahsettirdi.

Rap müziğin sevilen isimlerinden, Şehinşah mahlasıyla tanınan Ufuk Yıkılmaz son olarak imaj değişikliğiyle adından bahsettirdi.

Saçları ve sakallarıyla özdeşleşen tarzında radikal bir değişikliğe giden Şehinşah’ın son hali sosyal medyada dikkat çekti. Saç ve sakallarını kısaltan Şehinşah için “bambaşka biri olmuş” yorumları peş peşe geldi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın