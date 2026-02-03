Fatih Ürek'in Asıl Ölüm Sebebi Canlı Yayında Açıklandı
Sanatçı Fatih Ürek’in vefatının ardından sosyal medyada ortaya atılan iddialar, kamuoyunda büyük bir bilgi kirliliğine neden olmuştu. Özellikle yasaklı madde ve zayıflama ilaçlarıyla ilgili söylentiler gündemi meşgul ederken, aileden gelen açıklamalar tartışmalara netlik kazandırdı.
Ürek’in kuzeni Levent Cengizhanoğlu’nun canlı yayındaki sözleri, ölüm nedenine dair merak edilen sorulara açıklık getirdi. Star TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral ile Sen İstersen programında Fatih Ürek'in kuzeni Levent Cengizhanoğlu açıklamalarda bulundu.
Sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre hastanede tedavi görmüş, 30 Ocak’ta ise hayatını kaybetmişti.
Star TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral ile Sen İstersen programına konuk olan Ürek’in kuzeni Levent Cengizhanoğlu, sanatçının sağlık süreci ve vefatına dair önemli açıklamalarda bulundu.
