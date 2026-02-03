onedio
Fatih Ürek'in Asıl Ölüm Sebebi Canlı Yayında Açıklandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.02.2026

Sanatçı Fatih Ürek’in vefatının ardından sosyal medyada ortaya atılan iddialar, kamuoyunda büyük bir bilgi kirliliğine neden olmuştu. Özellikle yasaklı madde ve zayıflama ilaçlarıyla ilgili söylentiler gündemi meşgul ederken, aileden gelen açıklamalar tartışmalara netlik kazandırdı. 

Ürek’in kuzeni Levent Cengizhanoğlu’nun canlı yayındaki sözleri, ölüm nedenine dair merak edilen sorulara açıklık getirdi. Star TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral ile Sen İstersen programında Fatih Ürek'in kuzeni Levent Cengizhanoğlu açıklamalarda bulundu.

Sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre hastanede tedavi görmüş, 30 Ocak’ta ise hayatını kaybetmişti.

Vefatın ardından Ürek’in ölümünün “yasaklı madde kullanımına” bağlı olduğu yönünde iddialar ortaya çıkmıştı.

Tepkilerin büyümesi üzerine tedavi gördüğü hastane yazılı bir açıklama yaparak, Ürek’in tedavi süreci boyunca herhangi bir madde kullanımına dair bulguya rastlanmadığını ifade edilmiş ve söz konusu iddialar yalanmıştı.

Detaylardan bahsettik:

Star TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral ile Sen İstersen programına konuk olan Ürek’in kuzeni Levent Cengizhanoğlu, sanatçının sağlık süreci ve vefatına dair önemli açıklamalarda bulundu.

