Kuşum Aydın’ın Fatih Ürek’in Cenazesindeki Hali Gündem Oldu
Sanatçı Fatih Ürek’in vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntü yaratırken; cenaze töreninde yaşanan duygusal anlar da kamuoyunun dikkatinden kaçmadı. Ürek’in yakın dostu, “Kuşum Aydın” lakabıyla tanınan Aydın Uğurlular’ın tören sırasında kameralara yansıyan hali sevenlerini endişelendirdi.
“Kuşum Aydın” lakabıyla tanınan Aydın Uğurlular, uzun yıllardır dost olduğu Fatih Ürek’in cenaze töreninde oldukça zor anlar yaşadı.
Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Aydın Uğurlular’ın yaşadığı duygusal çöküşe dikkat çekti.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
