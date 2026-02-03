onedio
Kuşum Aydın’ın Fatih Ürek’in Cenazesindeki Hali Gündem Oldu

03.02.2026 - 10:58

Sanatçı Fatih Ürek’in vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntü yaratırken; cenaze töreninde yaşanan duygusal anlar da kamuoyunun dikkatinden kaçmadı. Ürek’in yakın dostu, “Kuşum Aydın” lakabıyla tanınan Aydın Uğurlular’ın tören sırasında kameralara yansıyan hali sevenlerini endişelendirdi.

“Kuşum Aydın” lakabıyla tanınan Aydın Uğurlular, uzun yıllardır dost olduğu Fatih Ürek’in cenaze töreninde oldukça zor anlar yaşadı.

Tören sırasında Aydın Uğurlular’ın ellerinin titrediği anlar objektiflere yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Aydın Uğurlular’ın yaşadığı duygusal çöküşe dikkat çekti.

