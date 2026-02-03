onedio
İstanbul'da Ortalama Bir Kirayı Karşılamak İçin Ne Kadar Kazanmak Gerekiyor?

Oğuzhan Kaya
04.02.2026 - 00:13

Pandemi sonrası konut fiyatları tüm dünyada arttı. Buna bağlı olarak kiralarda da yüksek artışlar gözlemlendi. Türkiye ise konut krizinin en yüksek yaşandığı ülkelerin başında geliyor. Özellikle İstanbul gibi metropollerde pek çok kişinin maaşı ortalama bir evin kirasını karşılamıyor. Peki Eurostat verilerine göre insani şartlarda yaşayarak kira ödemek için kaç lira kazanmak gerekiyor?

The Economist'in paylaştığı Eurostat verilerine göre kentlerde kiralara göre olması gereken maaşlar hesaplandı.

Taralı alanlar kira ödemek için kazanılması gereken geliri gösterirken kırmızı boyalı alanlar ise ortalama maaşları gösteriyor. Kira ve gelir oranını Avusturya'nın başkenti Viyana karşılarken İstanbul bu alanda en yetersiz kent olarak karşımıza çıkıyor.

İstanbul'da ortalama yıllık gelirler 20 bin euronun altındayken kira karşılamak için gereken gelir yıllık 37 bin euro.

Bu da aylık yaklaşık 3080 euroya denk geliyor. Eurostat verilerine göre gelirlerin kirayı karşılayıp kalanıyla ortalama bir hayat yaşamak için ortalama gelirlerin TL bazında 158 bin lira olması gerekiyor.

