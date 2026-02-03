İstanbul'da Ortalama Bir Kirayı Karşılamak İçin Ne Kadar Kazanmak Gerekiyor?
Pandemi sonrası konut fiyatları tüm dünyada arttı. Buna bağlı olarak kiralarda da yüksek artışlar gözlemlendi. Türkiye ise konut krizinin en yüksek yaşandığı ülkelerin başında geliyor. Özellikle İstanbul gibi metropollerde pek çok kişinin maaşı ortalama bir evin kirasını karşılamıyor. Peki Eurostat verilerine göre insani şartlarda yaşayarak kira ödemek için kaç lira kazanmak gerekiyor?
The Economist'in paylaştığı Eurostat verilerine göre kentlerde kiralara göre olması gereken maaşlar hesaplandı.
İstanbul'da ortalama yıllık gelirler 20 bin euronun altındayken kira karşılamak için gereken gelir yıllık 37 bin euro.
