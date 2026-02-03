Türkiye'de Ocak Ayında En Çok Satış Yapan Arabalar Belli Oldu
ODMD (Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği) verilerine göre 2026 yılının ilk ayında en çok satan araçlar belli oldu. İlk 10'a 6 yerli araç girerken ÖTV muafiyetli otomobillerin listedeki üstünlüğü dikkat çekti. Otomobil satışları %9,14 artışla 61.055 adede, hafif ticari araç satışları ise %12,56 artışla 14.307 adede ulaşırken toplam satışlar %9,77 artarak 75.362 olarak hesaplandı.
En çok satan markalarda ise lider Renault
Elektrikli otomobillerde ise BYD'nin üstünlüğü göze çarpıyor.
BYD markalar bazında ise pazarın üçte birini karşılıyor.
Hafif ticarilerde ise lider Ford.
