article/comments
article/share
Türkiye'de Ocak Ayında En Çok Satış Yapan Arabalar Belli Oldu

Türkiye'de Ocak Ayında En Çok Satış Yapan Arabalar Belli Oldu

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.02.2026 - 20:26

ODMD (Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği) verilerine göre 2026 yılının ilk ayında en çok satan araçlar belli oldu. İlk 10'a 6 yerli araç girerken ÖTV muafiyetli otomobillerin listedeki üstünlüğü dikkat çekti. Otomobil satışları %9,14 artışla 61.055 adede, hafif ticari araç satışları ise %12,56 artışla 14.307 adede ulaşırken toplam satışlar %9,77 artarak 75.362 olarak hesaplandı.

1️⃣ Renault Clio – 4.556 adet

2️⃣ Toyota Corolla – 3.775 adet

3️⃣ Toyota C-HR – 3.200 adet

4️⃣ Volkswagen Tiguan – 2.200 adet

5️⃣ Hyundai i20 – 2.130 adet

6️⃣ Renault Megane Sedan – 2.016 adet

7️⃣ Nissan Qashqai – 1.915 adet

8️⃣ Chery Tiggo 8 – 1.802 adet

9️⃣ Fiat Egea Cross – 1.425 adet

🔟 BYD Atto 2 – 1.382 adet

En çok satan markalarda ise lider Renault

En çok satan markalarda ise lider Renault

Elektrikli otomobillerde ise BYD'nin üstünlüğü göze çarpıyor.

Elektrikli otomobillerde ise BYD'nin üstünlüğü göze çarpıyor.

1️⃣ BYD Atto 2 – 1.382 adet

2️⃣ BYD Sealion 7 – 1.217 adet

3️⃣ TOGG T10X – 1.090 adet

4️⃣ TOGG T10F – 939 adet

5️⃣ KG Mobility Torres – 910 adet

6️⃣ BYD Seal U – 596 adet

7️⃣ Volvo EX30 – 587 adet

8️⃣ Tesla Model Y – 490 adet

9️⃣ Mini Countryman – 324 adet

🔟 BYD Seal – 283 adet

BYD markalar bazında ise pazarın üçte birini karşılıyor.

BYD markalar bazında ise pazarın üçte birini karşılıyor.

Hafif ticarilerde ise lider Ford.

Hafif ticarilerde ise lider Ford.

Model bazında ise Doblo Comby'yi, Ford Transit ve Volkswagen Caddy izliyor.

