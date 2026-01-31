Bir Devrin Sonu mu Geldi? Medyanın Kendi Eliye Yarattığı Canavar!

Bir internet sitesi için en önemli kurallarından biri de “Google’da görünür olmak.” İnternet sitelerinin temel amacı Google tarafından üst sıralara taşınmak. Bunun için ise internet medyasında ‘SEO’ devreye giriyor.

Türkçeye “Arama Motoru Optimizasyonu” olarak çevrilen SEO’ya dair gazeteci Haluk Kalafat şu yorumu yapıyor: “Kavram aslında doğrudan habercilik mesleğiyle alakalı değil; daha çok çevrimiçi bir pazarlama yöntemi. Haberciliğin modern çağa girişinden beri temel sorunsalı olan 'reklam-haber' ilişkisinin toksikleşme eğilimi, dijital çağda SEO meselesiyle karşımıza daha büyük bir sorun olarak çıktı.”