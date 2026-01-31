onedio
Bir Devrin Sonu mu Geldi? Medyanın Kendi Eliye Yarattığı Canavar!

Bir Devrin Sonu mu Geldi? Medyanın Kendi Eliye Yarattığı Canavar!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.01.2026 - 15:06

Dijital yayıncılığının can damarları yükselen yapay zeka dalgası nedeniyle sarsılıyor. Bir zamanlar kamuoyunu bilgilendirmek için yazılan haberler uzun bir süredir Google tarafından fark edilmek ve üst sınırlara taşınmak için yapılıyor. Gazeteci Haluk Kalafat, 'Tık tuzaklarından yapay zeka yamyamlığına' başlıklı bir yazı kaleme alarak internet medyasının son durumunu sektörün önde gelen temsilcilerine sordu. 

Kaynak: Journo

"Modern çağa girişinden beri temel sorunsalı olan 'reklam-haber' ilişkisinin toksikleşme eğilimi."

"Modern çağa girişinden beri temel sorunsalı olan 'reklam-haber' ilişkisinin toksikleşme eğilimi."

Bir internet sitesi için en önemli kurallarından biri de “Google’da görünür olmak.” İnternet sitelerinin temel amacı Google tarafından üst sıralara taşınmak. Bunun için ise internet medyasında ‘SEO’ devreye giriyor. 

Türkçeye “Arama Motoru Optimizasyonu” olarak çevrilen SEO’ya dair gazeteci Haluk Kalafat şu yorumu yapıyor: “Kavram aslında doğrudan habercilik mesleğiyle alakalı değil; daha çok çevrimiçi bir pazarlama yöntemi. Haberciliğin modern çağa girişinden beri temel sorunsalı olan 'reklam-haber' ilişkisinin toksikleşme eğilimi, dijital çağda SEO meselesiyle karşımıza daha büyük bir sorun olarak çıktı.”

"Medya sektörü kendi eliyle okuru kendinden uzaklaştıran bir canavar yarattı."

"Medya sektörü kendi eliyle okuru kendinden uzaklaştıran bir canavar yarattı."

Onedio’nun İçerik Yöneticisi Levent Yaşar, SEO haberciliğine dair medyanın kendi eliyle bir canavar yarattığını dile getirerek, “Okur; ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda gösteriliyor gibi temel soruları öğrenmek için habere giriyor. Ancak bu bilgileri alana kadar lafı dolandırıp duran, tıklanma nedeni olan soruları farklı şekillerde yineleyip duran bir metni okumak zorunda kalıyor. Bir cümlelik bilgi için sayfayı aşağıya doğru kaydırırken reklamlardan kurtulmaya çabalıyor. Okurun bu tür içeriklerden nefret etmesi çok doğal” ifadelerini kullandı.

SEO, Google ve GEO bilmeyenlerin artık gazetecilik yapmasının zor olduğuna dikkat çeken Yaşar, Google’ın tahtının neden sallantıda olduğunu da anlattı: “Dijital dünyada bir süre kalan kullanıcı, neyi nereden bulabileceğini bilir hale geliyor. Mesela Z Kuşağı bir şey arıyorsa ChatGPT’ye, TikTok’a yazıyor. Video izleyerek öğreniyor. Google’a girecekse bile Gemini’yi kullanıyor.”

Küçük ve bağımız yayıncılara darbe.

Küçük ve bağımız yayıncılara darbe.

Gazeteci Çağla Üren ise Google’ın hamlelerinin gazeteciliğin yapılış biçimini değiştirdiğini vurgulayarak yapay zekanın süreci nasıl etkiliğini anlattı: “022’de ChatGPT çıkınca yeni bir döneme girildi. İnsanlar bilgiyi sitelerden aramak yerine, tüm veriyi tarayıp özeti sunan yapay zekaya yöneldi. Google da bu hamleye yeni algoritmasıyla yanıt verdi. Artık ‘kaliteli içerik’ bir tercih değil, hayatta kalma şartı haline geldi.”

Üren, Google’ın algoritmasının küçük ve bağımsız yayıncılara darbe yaptığını söyledi. BBC gibi devlerin bile ciddi trafik kaybı yaşandığını belirten Üren, “Haber odasında onlarca editör çalıştıran kurumların, güncellemenin ne zaman geleceğini bilmeden yapı değiştirmesi çok zor. Medya kuruluşlarının hızla aksiyon alması bu koşullarda çok zor” dedi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
