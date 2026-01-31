Vize Randevusu Olanlara Kritik Uyarı! ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Vize Açıklaması
ABD’de federal hükümet, kısmen kapandı. Bu kapanmanın nedeni ise bütçe paketinin Temsilciler Meclisi’nde oylanmaması oldu. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'nden ise vize randevusu olanlara kritik uyarı geldi. Resmi X hesabından yapılan açıklamada 'Pasaport ve vize geçiş hizmetleri bütçe duraklaması sırasında koşullar elverdiği ölçüde devam edecektir' denildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'de federal hükümet kısmen kapandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vize randevusu olanlara kritik uyarı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın