Vize Randevusu Olanlara Kritik Uyarı! ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Vize Açıklaması

ABD'de Temsilciler Meclisi'nde bütçe paketi oylanmaması nedeniyle federal hükümet kısmen kapandı. Federal kurumların operasyonlarını sürdürebilmesi için gereken geçici bütçenin süresi, 30 Ocak gece yarısı itibarıyla doldu. Yeni bütçe paketinin yasalaşma sürecinin henüz tamamlanmaması pek çok kurumu etkiledi. Etkilenen uygulamalardan biri de vize süreçleri oldu.