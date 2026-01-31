onedio
Vize Randevusu Olanlara Kritik Uyarı! ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Vize Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.01.2026 - 13:38

ABD’de federal hükümet, kısmen kapandı. Bu kapanmanın nedeni ise bütçe paketinin Temsilciler Meclisi’nde oylanmaması oldu. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'nden ise vize randevusu olanlara kritik uyarı geldi. Resmi X hesabından yapılan açıklamada 'Pasaport ve vize geçiş hizmetleri bütçe duraklaması sırasında koşullar elverdiği ölçüde devam edecektir' denildi.

ABD'de federal hükümet kısmen kapandı.

ABD'de Temsilciler Meclisi'nde bütçe paketi oylanmaması nedeniyle federal hükümet kısmen kapandı. Federal kurumların operasyonlarını sürdürebilmesi için gereken geçici bütçenin süresi, 30 Ocak gece yarısı itibarıyla doldu. Yeni bütçe paketinin yasalaşma sürecinin henüz tamamlanmaması pek çok kurumu etkiledi. Etkilenen uygulamalardan biri de vize süreçleri oldu.

Vize randevusu olanlara kritik uyarı!

twitter.com

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden vize açıklaması geldi. Resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'Bütçe duraklaması sebebiyle bu X hesabı, tüm faaliyetler yeniden başlayana dek, güvenlik ve emniyete ilişkin acil bilgiler dışında, düzenli olarak güncellenmeyecektir.

Şu anda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve yurt dışındaki ABD büyükelçilik ve konsolosluklarındaki planlanmış pasaport ve vize geçiş hizmetleri bütçe duraklaması sırasında koşullar elverdiği ölçüde devam edecektir. 

Hizmetlerimiz ve faaliyet durumumuz hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: http://travel.state.gov'

