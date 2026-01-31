onedio
article/comments
article/share
Emekli Maaş Farkının Ödeneceği Tarih Belli Oldu

Emekli Maaş Farkının Ödeneceği Tarih Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.01.2026 - 10:04

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesinin ardından maaş farkı oluştu. Milyonlarca vatandaş emekli maaş farkının yatacağı tarihi merakla bekliyor. Emekliler, 'Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?' sorusunu araştırırken Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) son dakika açıklaması geldi. SGK, emekli maaş farkının ödeneceği tarihi açıkladı.

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’den 20 bin TL’ye yükseltildi. Emekli maaşında fark oluşmasının ardından milyonlarca vatandaş “Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?” sorusunun yanıtını merak ediyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaş farkının yatacağı tarihleri açıkladı. 

Yapılan açıklamada maaş farkının 4 Şubat tarihinde ödeneceği belirtildi.

Emekli maaş farkı nereden, nasıl alınır?

Emekli maaş farkı nereden, nasıl alınır?
twitter.com

SGK tarafından yapılan açıklamada, düzenleme kapsamında emeklilere yaklaşık 11,4 milyar TL tutarında fark ödemesi yapılacağı ifade edildi.

SGK'nın açıklaması şöyle oldu:

'Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz.

📍Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz.

🗓️ 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz.'

Fark ödemeleri, emeklilerin gelir ya da aylık aldıkları banka şubeleri veya PTT üzerinden tahsil edilebilecek.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
