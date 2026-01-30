onedio
Piyasalarda Deprem: Gümüş ve Bakır Fiyatları Düştü! Bitcoin Son 2 Ayın Dibini Gördü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.01.2026 - 08:32

30 Ocak Cuma günü piyasalarda sert düşüş meydana geldi. Altındaki hızlı düşüşe Bitcoin, gümüş ve bakır da eklendi. Kripto para piyasası da son iki ayın dibini görürken, gümüş ve bakırda da sert çekilmeler meydana geldi. Bitcoin neden düştü? Bakır ve gümüş neden düştü? İşte piyasalardaki son durum.

Bitcoin'de sert düşüş yaşandı. Son iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

Piyasalar, 30 Ocak Cuma gününe sert düşüşlerle başladı. Altın fiyatlarında sert düşüş görülürken, Bitcoin, gümüş ve bakır fiyatları da geriye çekildi.

Bitcoin fiyatları

Bitcoin, 21 Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Yüzde 5'i aşan gerileme yaşayan Bitcoin, 82 bin 159 dolara geriledi. 'Bitcoin neden düştü?' sorusunun yanıtı merak edildi. 

Bu düşüşün nedeni olarak Bitcoin spot ETF'lerden sürekli çıkışlar gösterilirken, durgun piyasa duyarlılığı da etki etti. Bitcoin'de 1.14 milyar dolarlık çıkış kaydedildi. Bu rakam, Ocak ayının başından bu yana en büyük çıkış oldu.

Altın fiyatlarında son durum:

Gümüş fiyatları: Gümüş neden düştü?

Gümüş 29 Ocak Perşembe günü 165.75 TL’den alıcı buluyordu. 30 Ocak Cuma günü ise gümüş fiyatlarında sert düşüş meydana geldi. Gümüş 30 Ocak Cuma günü 155 TL’ye çekildi. 118 dolar olan ons gümüş ise yeni güne 111 dolarla başladı. 

Peki, gümüş neden düştü?

Gümüşte yaklaşık yüzde 5 düşüş meydana geldi. Bu düşüşün nedeni ise rekor seviyelerin ardından yatırımcıların kâr satışı yapması oldu. Bu nedenle gümüş, tüm zamanların en yüksek seviyelerinden geri düştü. 

Bakır fiyatları

Bakır güne yüzde 3’ten fazla düşüşle başladı. 29 Ocak tarihinde 6.5818 ile en yüksek değerini gören bakır 30 Ocak Cuma günü 6.0620 ile işlem gördü.

Bakır fiyatları neden düştü?

Doların düşüşün ardından yeniden toparlanması altın, gümüş ve bakır gibi değerli metallerde toparlanma baskısını artırdı. Son haftalarda değerli metallerdeki sert yükselişlerin ardından yatırımcıların gerçekleştirdiği satışlar altın, gümüş ve bakırdaki düşüşün ana nedeni olarak gözüküyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
