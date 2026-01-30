Piyasalarda Deprem: Gümüş ve Bakır Fiyatları Düştü! Bitcoin Son 2 Ayın Dibini Gördü

Gümüş 29 Ocak Perşembe günü 165.75 TL’den alıcı buluyordu. 30 Ocak Cuma günü ise gümüş fiyatlarında sert düşüş meydana geldi. Gümüş 30 Ocak Cuma günü 155 TL’ye çekildi. 118 dolar olan ons gümüş ise yeni güne 111 dolarla başladı.

Peki, gümüş neden düştü?

Gümüşte yaklaşık yüzde 5 düşüş meydana geldi. Bu düşüşün nedeni ise rekor seviyelerin ardından yatırımcıların kâr satışı yapması oldu. Bu nedenle gümüş, tüm zamanların en yüksek seviyelerinden geri düştü.

Bakır fiyatları

Bakır güne yüzde 3’ten fazla düşüşle başladı. 29 Ocak tarihinde 6.5818 ile en yüksek değerini gören bakır 30 Ocak Cuma günü 6.0620 ile işlem gördü.

Bakır fiyatları neden düştü?

Doların düşüşün ardından yeniden toparlanması altın, gümüş ve bakır gibi değerli metallerde toparlanma baskısını artırdı. Son haftalarda değerli metallerdeki sert yükselişlerin ardından yatırımcıların gerçekleştirdiği satışlar altın, gümüş ve bakırdaki düşüşün ana nedeni olarak gözüküyor.