Altında Sert Düşüş! Altın Fiyatları Bir Gecede Resmen Çakıldı

2026 yılına yükselişlerle ve rekor denemeleriyle başlayan altının neden düştüğü araştırılıyor. Bu düşüşlerden en önemlisi son haftalarda yaşanan sert yükselişlerin ardından gelen kâr satışları oldu. Ons altında direnç seviyesi 5 bin 600 dolar olarak görülüyordu. Direnç noktasına ulaşmasıyla satış emirleri devreye girdi. Yüksek seviyeyi gören altın fiyatları kaldıraçlı işlem yapan yatırımcının pozisyonunu azalttı. Bazı borsa yatırım fonları ise pozisyon küçülterek geri çekilmelere neden oldu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismi açıklaması bekleniyor. Bu açıklamalar da piyasaları etkiledi.

ABD'nin önde gelen finans şirketi StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, Kevin Warsh’ın Fed başkanı olacağına dair söylentilerin Asya işlemlerinde altını baskıladığını dile getirdi.