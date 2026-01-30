onedio
Altında Sert Düşüş! Altın Fiyatları Bir Gecede Resmen Çakıldı

Dilara Şimşek
30.01.2026 - 07:44

30 Ocak Cuma altın fiyatları belli oldu. 29 Ocak Perşembe günü tarihi zirvesine ulaşan altında sert düşüş meydana geldi. Gram altında kayıp bir gecede 500 lirayı aştı. 5 bin 600 doları aşan ons altın ise 30 Ocak Cuma gününe 5 bin 200 dolarla başladı. Peki altın neden düştü? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

30 Ocak Cuma altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları belli oldu. Önceki gün rekor kıran altın 30 Ocak Cuma gününe yüzde 3'lük bir düşüşle başladı. Önceki gün 8 bin liraya dayanan gram altında kayıp bir gecede 500 TL'yi aştı. Altın fiyatları ne oldu? Altın ne kadar? İşte yanıtı:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 7.299 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 12.720 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 25.441 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 50.720 TL

Altın fiyatları neden düştü?

2026 yılına yükselişlerle ve rekor denemeleriyle başlayan altının neden düştüğü araştırılıyor. Bu düşüşlerden en önemlisi son haftalarda yaşanan sert yükselişlerin ardından gelen kâr satışları oldu. Ons altında direnç seviyesi 5 bin 600 dolar olarak görülüyordu. Direnç noktasına ulaşmasıyla satış emirleri devreye girdi. Yüksek seviyeyi gören altın fiyatları kaldıraçlı işlem yapan yatırımcının pozisyonunu azalttı. Bazı borsa yatırım fonları ise pozisyon küçülterek geri çekilmelere neden oldu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismi açıklaması bekleniyor. Bu açıklamalar da piyasaları etkiledi.

ABD'nin önde gelen finans şirketi StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, Kevin Warsh’ın Fed başkanı olacağına dair söylentilerin Asya işlemlerinde altını baskıladığını dile getirdi.

