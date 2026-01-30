Altında Sert Düşüş! Altın Fiyatları Bir Gecede Resmen Çakıldı
30 Ocak Cuma altın fiyatları belli oldu. 29 Ocak Perşembe günü tarihi zirvesine ulaşan altında sert düşüş meydana geldi. Gram altında kayıp bir gecede 500 lirayı aştı. 5 bin 600 doları aşan ons altın ise 30 Ocak Cuma gününe 5 bin 200 dolarla başladı. Peki altın neden düştü? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
30 Ocak Cuma altın fiyatları: Altın ne kadar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın fiyatları neden düştü?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın