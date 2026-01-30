onedio
Bugün Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Meteoroloji'den Ülkenin Tamamına Kritik Uyarı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.01.2026 - 07:25

30 Ocak hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni günün hava durum raporunu yayınladı. Bugün 60 kente sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji haritalarında neredeyse ülke genelinin tamamına yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar!

30 Ocak Cuma hava durumu: Bugün hava nasıl?

30 Ocak hava durumu açıklandı. Ülke geneli çok bulutlu ve yağışlı olacak. Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 

Yağışların, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Manisa, Kırşehir, Aksaray, Tunceli ve Bingöl çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

60 kente sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji tarafından 60 kente sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu kentlerde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. O iller şöyle:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
