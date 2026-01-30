Bugün Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Meteoroloji'den Ülkenin Tamamına Kritik Uyarı
30 Ocak hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni günün hava durum raporunu yayınladı. Bugün 60 kente sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji haritalarında neredeyse ülke genelinin tamamına yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
30 Ocak Cuma hava durumu: Bugün hava nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
60 kente sarı kodlu uyarı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın