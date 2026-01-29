onedio
Restoranlarda Müşteriden Kuver, Servis Ücreti Gibi Paraların Alınması Yasaklandı

Restoranlarda Müşteriden Kuver, Servis Ücreti Gibi Paraların Alınması Yasaklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.01.2026 - 00:19 Son Güncelleme: 30.01.2026 - 00:24

Ticaret Bakanlığı, hazırladığı yeni düzenleme ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin servis, masa ücreti veya benzeri isimler altında ücret talep etmesinin önüne geçiyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre;  Restoranlar, pastane ve kafelerde müşterilerden “servis ücreti, masa ücreti ve kuver” adı altında ek ücret almak yasaklandı. Müşteriler sadece menüde gördüğü fiyatı ödeyecek.

Ticaret Bakanlığı, milyonlarca vatandaşı mutlu edecek bir kararı resmen duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, milyonlarca vatandaşı mutlu edecek bir kararı resmen duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle lokanta, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa ve kuver adı altında tüketiciden ilave ücret alınması yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8'inci maddesinin altıncı fıkrasında değişikliğe gidildi. Yapılan düzenlemeyle lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunulan işyerlerinde tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve benzeri adlar altında ilave ödeme talep edilmesi yasaklandı. 

Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
