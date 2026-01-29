Restoranlarda Müşteriden Kuver, Servis Ücreti Gibi Paraların Alınması Yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, hazırladığı yeni düzenleme ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin servis, masa ücreti veya benzeri isimler altında ücret talep etmesinin önüne geçiyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre; Restoranlar, pastane ve kafelerde müşterilerden “servis ücreti, masa ücreti ve kuver” adı altında ek ücret almak yasaklandı. Müşteriler sadece menüde gördüğü fiyatı ödeyecek.
Ticaret Bakanlığı, milyonlarca vatandaşı mutlu edecek bir kararı resmen duyurdu.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
