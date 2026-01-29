onedio
TÜPRAŞ Rafinerisindeki Benzin Tankında Patlama Meydana Geldi

TÜPRAŞ Rafinerisindeki Benzin Tankında Patlama Meydana Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.01.2026 - 22:17

Kocaeli TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Can kaybı yaşanmadı.

Kocaeli TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Benzin tankındaki patlamanın ardından çıkan yangın hızla büyüyerek paniğe yol açtı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, rafineri çalışanları tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

TÜPRAŞ'tan resmi açıklama geldi.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, “İzmit Rafinerimizde bu akşam saat 21:30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir' ifadelerine yer verildi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
