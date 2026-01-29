TÜPRAŞ Rafinerisindeki Benzin Tankında Patlama Meydana Geldi

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, “İzmit Rafinerimizde bu akşam saat 21:30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir' ifadelerine yer verildi.