onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
En Çok Altın Alım Satım İşlemleriyle Fiyatlarda Etkili Olan Merkez Bankaları Açıklandı

En Çok Altın Alım Satım İşlemleriyle Fiyatlarda Etkili Olan Merkez Bankaları Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.01.2026 - 21:10

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, merkez bankaları ve devlet varlık fonları gibi resmi kurumların altın alımları geçen yıl yüzde 20 azalarak 863,3 tona geriledi. Yüksek altın fiyatları ve mevcut rezervlerin değer kazanması, resmi alımların yavaşlamasına neden oldu.

Financial Times’tan derlenen bilgilere göre, WGC Piyasa Stratejisti John Reade, “Yatırım talebinin büyüklüğü etkileyici, ancak merkez bankalarının talebinin düşmesi sürpriz” yorumunu yaptı. Reade, merkez bankalarının alımlarının bu yıl da 200-250 ton daha düşük olabileceğini, ancak net bir rakamın henüz belli olmadığını belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yatırım talebi rekor kırdı.

Yatırım talebi rekor kırdı.

Geçen yıl yatırım talebi yüzde 84 artarak 2.175 tona yükseldi; bu artış özellikle altına dayalı borsa yatırım fonları (ETF) girişleri ve külçe altın alımlarıyla desteklendi. Bu yükseliş, merkez bankalarının alımlarındaki düşüş ve takı talebindeki gerilemeyi fazlasıyla dengeledi.

Altın fiyatları ise geçen yıl yüzde 60’tan fazla artış gösterdi ve bu yıl şimdiden yüzde 20’yi aşarak ons başına 5.300 doları geçti. Fiyatlardaki yükselişte Grönland ve İran’daki jeopolitik gerilimler ile artan devlet borcu endişeleri etkili oldu.

Türkiye en çok alım yapan ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye en çok alım yapan ülkeler arasında yer alıyor.

Çoğu merkez bankası geçen yıl altın alımlarını önceki yıllara kıyasla yavaşlattı; bunun nedeni mevcut rezervlerin değerinin yükselmesi ve hedeflenen oranların çoğunun zaten dolu olmasıydı.

Satış yapan ülkeler arasında Singapur, Rusya ve Ürdün yer alırken, en büyük alıcı Polonya oldu ve ülke üst üste ikinci yıl 102 ton alım gerçekleştirdi. Diğer öne çıkan alıcılar arasında Kazakistan, Brezilya, Azerbaycan ve Türkiye bulunuyor.

WGC verilerine göre Çin’in resmi alımları raporlanmıyor, ancak gizli alımlar dahil edildiğinde miktarın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın