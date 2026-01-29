En Çok Altın Alım Satım İşlemleriyle Fiyatlarda Etkili Olan Merkez Bankaları Açıklandı
Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, merkez bankaları ve devlet varlık fonları gibi resmi kurumların altın alımları geçen yıl yüzde 20 azalarak 863,3 tona geriledi. Yüksek altın fiyatları ve mevcut rezervlerin değer kazanması, resmi alımların yavaşlamasına neden oldu.
Financial Times’tan derlenen bilgilere göre, WGC Piyasa Stratejisti John Reade, “Yatırım talebinin büyüklüğü etkileyici, ancak merkez bankalarının talebinin düşmesi sürpriz” yorumunu yaptı. Reade, merkez bankalarının alımlarının bu yıl da 200-250 ton daha düşük olabileceğini, ancak net bir rakamın henüz belli olmadığını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yatırım talebi rekor kırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye en çok alım yapan ülkeler arasında yer alıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın