En Çok Altın Alım Satım İşlemleriyle Fiyatlarda Etkili Olan Merkez Bankaları Açıklandı

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, merkez bankaları ve devlet varlık fonları gibi resmi kurumların altın alımları geçen yıl yüzde 20 azalarak 863,3 tona geriledi. Yüksek altın fiyatları ve mevcut rezervlerin değer kazanması, resmi alımların yavaşlamasına neden oldu.

Financial Times’tan derlenen bilgilere göre, WGC Piyasa Stratejisti John Reade, “Yatırım talebinin büyüklüğü etkileyici, ancak merkez bankalarının talebinin düşmesi sürpriz” yorumunu yaptı. Reade, merkez bankalarının alımlarının bu yıl da 200-250 ton daha düşük olabileceğini, ancak net bir rakamın henüz belli olmadığını belirtti.